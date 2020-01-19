Erzurum Teknik Üniversitesi savunma sanayisine destek olmak istiyor

Araştırma grupları, 2 adet 1000 Sınıfı Temiz Oda bulunan YÜTAM'da, 22 farklı laboratuvar ve birçok mikro nano boyuttaki lazer aygıt ile cip gibi fotonik aygıtların üretimi sağlanabiliyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÜTAM'ın güçlü altyapısıyla bölgenin en büyük araştırma merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Üniversite olarak ülkenin yerli ve milli savunma sanayisi projelerinde pay sahibi olmayı hedeflediklerini ifade eden Çakmak, "Amacımız yüksek teknoloji alanlarında araştırma yapmak ve bu araştırmaları geliştirip şehrimizde, bölgemizde üretim potansiyelini geliştirmek. Yani Ar-Ge'sini yaptığımız birçok teknolojik ürünün şehrimizde, sanayide üretilmesini istiyoruz." dedi.

"Erzurum iklimi üretim için uygun"

Çakmak, YÜTAM'da lazerler, termal kamera ve lazer cipler, güneş pilleri ile foto dedektörler gibi birçok mikro ve nano boyuttaki fotonik aygıtların üretilmesi için altyapı imkanlarının yeterli olduğunu belirterek, savunma teknolojisi üretimlerinde Erzurum'un uygun bir şehir olduğunu dile getirdi.

Savunma teknolojisi üretimlerinde işletme masrafının düşük olduğuna dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle üretimde, Erzurum gibi iklimi soğuk, nem oranı düşük, havası kuru ve güneş alma oranının yıllık ortalaması yüksek olan iller tercih edilir. Ülkemizde üretilen yüksek güçlü lazerler, termal kameralar ve güneş pillerinde YÜTAM'da ürettiğimiz cipleri kullanabilme imkanına sahibiz. Ülkemiz savunma teknolojilerinde önemli ölçüde kendine yeten konuma geldi. Biz de laboratuvarlarımızda fotonik aygıtların üretilmesi suretiyle savunma teknolojilerine önemli katkı sunmayı hedefliyoruz."

"Üniversitelerin temel misyonu topluma katkı sunmaktır"

Kentteki sanayi temsilcileri, odalar ve borsa başkanlarıyla bir araya gelerek savunma ve uzay sanayi teknolojileri gibi milli projelerdeki bazı altyapı bileşenlerini YÜTAM'da da üretme ve geliştirme imkanına sahip olduklarını vurgulayan Çakmak, şöyle konuştu:

"Üniversitelerin temel misyonlarından birisi topluma katkı sunmaktır. Araştırma merkezleri milletin ve devletin parasıyla kuruldu. Bu sorumluk bilinciyle ülkemizde yürüyen birçok milli projenin alt sistem bileşenlerini laboratuvarımızda üretmek istiyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak için söz konusu kuruluşlara ziyaret yaptık. Bu ziyaretler sonrası ülkemizdeki birçok milli projenin bazı alt bileşenlerin laboratuvarlarımızda Ar-Ge'sini yapmak ve şehrimizin sanayisinde de üretiminin yapılması suretiyle olumlu yönde görüşmelere başladık."

Çakmak, TUSAŞ ve diğer ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde YÜTAM'da savunma sistemlerine dönük birçok alt bileşeni üretebilecek potansiyelde olduklarını gösterip farkındalık oluşturduklarını anlatarak, "Bunlardan en önemlileri nanometre boyutunda hassas kaplamalar, 3 boyutlu eklemeli üretim ve biyomekanik uygulamalardır. Bu konular için Ar-Ge çalışmalarını yürütüyoruz. Burada yapılan tez çalışmaları artık rafa kaldırılmayacak. TUSAŞ, ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumlarla ortak projeler geliştirip savunma sanayisine dönük ortak adımlar atmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YÜTAM Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü de 6 yıl önce kurulan merkezde özellikle biyomekanik grubunda amaca yönelik implant tasarımı, MR taramalarında elde edilen görüntülerle 3 boyutlu malzemeler ve implantlar yapıldığını ifade ederek, ayrıca fotonik ve güneş enerjisi grubunda güneş pilleri ve lazer diyotlar yapıldığını belirtti.