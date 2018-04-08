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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.04.2018 - 08:25, Son Güncelleme:

Erzincan'da robotlar birbirleriyle yarışa girdi

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Erzincan'da robotlar birbirleriyle yarışa girdi

Erzincan Üniversitesi (EÜ) Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübünce organize edilen "ROTEK Roboteam Robot Yarışları" etkinliği başladı.

EÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde startı verilen, çocuk ve gençlerde teknoloji bilincinin oluşması amacıyla düzenlenen etkinlikte 300 robot yarışıyor.

Yarışların başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, robot ve teknoloji bilincinin çocuklar ve gençlerde oluşturulmasını, milli teknoloji üretimi için bu kültürün kazandırılmasını sağlamak amacıyla bu tür yarışmaların düzenlendiğini belirtti. 

Arslantaş, internetin ve mobil bilgisayarların ortaya çıkmasıyla özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin üretilme sürecinin değişmeye başladığını anlatarak, "Akıllı cihaz uygulamaları ile artık insanların yaşamlarını kolaylaştıran teknolojik ürünler dünya genelinde büyük rağbet görüyor." dedi.

Uzmanların, dördüncü endüstri devrimiyle yakın zamanda robotların yaşamın her alanda olacağını ifade ettiğini söyleyen Arslantaş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz artık eskinden olduğu gibi sadece dünyadaki gelişmeleri izleyip bu ürünleri tüketen değil. Özellikle son 15 yıldır eğitimde yapılan yenilikler, Ar-Ge ve inovasyon eğitimleri ve çalışmaları bizleri hamdolsun tüketimden üretim noktasına taşıdı. Özellikle askeri alanda ve sanayi alanında yerli üretimde sadece üretimde kullanılmayan birçok ülkede satılan ürünlerin patentine sahibiz." 

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu da bazı fırsatların kaçınca çok şeyin kaybedildiğini belirterek, ülkenin de kaybettiği fırsatları geri kazanmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Bu sebeple dördüncü endüstri devriminin kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Çapoğlu, "Endüstri bir devriminde sanayide buharın kullanılması üstünlük sağlamıştır. Daha sonra yine sanayide elektrik kullanılmıştır. Bu devrimleri biz çok geç yakaladık. Ardından üçüncü endüstri devriminde bilgi kullanıldı, elektronikleşme ön plana çıktı ancak burada da geri kaldık. Şimdi diyoruz ki dördüncü endüstri devriminde geri kalmayalım. Bilgi ve elektroniğin bir arada kullanıldığı, robot teknolojisinin farklı sistemlerini birlikte çalıştıran teknolojiyi yakalayalım."

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde Türkiye genelinden katılımcıların ürettiği robotların jüri tarafından değerlendirileceği ve 2 gün sürecek yarışların startı verildi.

Arslantaş ve Çapoğlu, açılış sonrası, jürinin puanına göre üreticilerine ödül verilecek robotların yer aldığı stantlarını inceledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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