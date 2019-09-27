Ericsson: Yerli ve milli üretim seferberliğini destekliyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEricsson: Yerli ve milli üretim seferberliğini destekliyoruz
GeriTeknoloji Ericsson: Yerli ve milli üretim seferberliğini destekliyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
27.09.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Ericsson: Yerli ve milli üretim seferberliğini destekliyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ericsson: Yerli ve milli üretim seferberliğini destekliyoruz

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Yalçın, "Devletimizin yerli ve milli üretim seferberliğini gelecek nesiller açısından da önemli bir hamle olarak görüyor ve tüm küresel ve yerel kaynaklarımızla destekliyoruz." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bir taraftan ülkemize bilgi birikimi getirecek ve bilgi birikimini yerlileştirecek yabancı şirketlere destek olmaya gayret ederken diğer taraftan da yerli şirketlerimize yol gösterecek adımlar atıyoruz." dedi.

Ericsson Türkiye, Türk mühendislerce "Ericsson Araştırma Laboratuvarı", "İzmir Nesnelerin Interneti Garajı" ve "Yerli Üretim Merkezi"nde geliştirilen teknoloji ürünlerini BTK'de düzenledikleri toplantıyla tanıttı.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, toplantının açılışında, Ericsson'un elektronik haberleşme ekipmanları ve bu ekipmanları destekleyen hizmetlerin sunumu noktasında, dünya çapında en bilinen markalardan bir olduğunu ifade etti.

Dünyanın gün geçtikçe küreselleştiğini ve sınırların ortadan kalktığını kaydeden Karagözoğlu, bu dönüşümün doğal sonucu olarak başarılı şirketlerin de tek bir ülkenin şirketi olmaktan çıkıp dünya şirketi vizyonuyla hizmet verdiklerine dikkati çekti.

Ericsson gibi büyük ve deneyimli şirketlerin fahri olarak ülkenin şirketi olmasının yolunu açan yatırım, etkinlik ve iş birliklerinin sadece kendisini değil, sektörde iş yapan tüm paydaşları sevindirdiğini anlatan Karagözoğlu, "Çünkü biliyoruz ki oluşturulan ekosistem sadece Ericsson'u değil, büyük çoğunluğu yerli olan ilgili diğer paydaşları da ciddi bir şekilde etkiliyor." diye konuştu.

Ericsson: Yerli ve milli üretim seferberliğini destekliyoruz


Karagözoğlu, Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin önemli olduğunu belirterek, "Bir taraftan ülkemize bilgi birikimi getirecek ve bilgi birikimini yerlileştirecek yabancı şirketlere destek olmaya devam ederken diğer taraftan da yerli şirketlerimize yol gösterecek adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

KOBİ'lerin ekonominin yapı taşları arasında yer aldığına işaret eden Karagözoğlu, büyüme, refah ve istihdamın artmasında etkin olan KOBİ'lerin uluslararası rekabette avantaj elde edebilmeleri için teknolojiden en etkin şekilde yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

"Yerli ve milli üretim seferberliği önemli bir hamle"

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın da bu dönemde Türkiye'de, yüksek katma değerli mühendisliğe ve Ar-Ge'ye yönelik yatırımların ve desteklerin etkisiyle büyük bir teknolojik sıçrama yaşandığını söyledi.

Ericsson: Yerli ve milli üretim seferberliğini destekliyoruz

Türkiye'nin telekom sektöründe önemli noktada bulunduğunu dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Ericsson olarak Türkiye'deki 130 yıllık geçmişimizle bu gelişime destek vermiş ve önemli roller üstlenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Devletimizin yerli ve milli üretim seferberliğini gelecek nesiller açısından da önemli bir hamle olarak görüyor ve tüm küresel ve yerel kaynaklarımızla destekliyoruz. Bu süreçte, yerli Ar-Ge gücümüzle yıllardır müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yazılımların yerli malı belgelerini alıyor, global yazılım uzmanlarımızdan Türk mühendislerimize bilgi transferiyle kalmayıp, Ericsson'un en son teknolojik yazılımlarına yine Türkiye'den katkı sağlıyoruz."

Yalçın, kritik ürünlerin üretim hatlarını Türkiye'ye taşıyarak yerlileştirdiklerini ifade ederek, bu yönde ihracat potansiyeli yaratmak üzere çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi. Yalçın, "Bu çalışmalar kapsamında 4,5G (LTE) baz istasyonu ve radyolink portföyümüz içinden, operatörlerimizin ihtiyaçlarına göre seçilmiş ürünlerimizin yerli malı belgelerini aldık. Bu yıl sonu itibarıyla seri üretimleri başlayacak şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz." dedi.

İzmir'de Nesnelerin Interneti Garajını hayata geçirdiklerini anlatan Yalçın, "Bir yılı aşkın süredir, ülkemiz açısından çok kıymetli olan bu projenin üzerinde büyük bir ekiple ve motivasyonla çalışıyor, müşterilerimiz ve KOBİ'ler yardımıyla pek çok başarılı prototipi geliştirmiş bulunuyoruz. Örnek vermek gerekirse beyin dalgalarıyla iş kazalarını önleyen cihazlardan, rüzgar türbinlerinin verimli çalışmasını sağlayan sistemlere, çalışanların ofisteki hava kalitesini ölçüp düzenleyen uygulamalardan, orman yangını riskini önceden otomatik olarak bildiren kuş kafeslerine kadar farklı kullanım alanlarındaki prototip ve uygulamaları tanıtacağız."

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?