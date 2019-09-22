Ericsson, yerli teknolojilerini Teknofest’te tanıttı
Ericsson, Türkiye’de geliştirdiği ‘Nesnelerin Interneti’ ve diğer yerli şebeke çözümlerini Teknofest’te sergiledi.
Ericsson Türkiye, İzmir’de geliştirdiği ‘Nesnelerin İnterneti’ (IOT) prototiplerini Teknofest’te ziyaretçilerin beğenisine sundu. Beyin dalgalarının ölçümlenmesiyle iş kazalarını engellemeye yönelik cihazlardan; çalışanların ofisteki hava kalitesini düzenleyen uygulamalara; orman yangını riskini yetkililere önceden bildiren kuş kafesi formundaki cihazlara kadar farklı kullanım alanlarındaki prototiplerini sergiledi. Ericsson ayrıca Türkiye’de geliştirmiş olduğu ve yerli malı sertifikasına sahip şebeke çözümlerini de tanıttı.
Dünya genelinde fabrika ve otomasyon süreçlerinde anlık değişimi takip eden Endüstri 4.0 uygulamalarını arttırılmış gerçeklikle katılımcılara deneyimleten Ericsson Türkiye’nin standında, yine artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği bir arada sunan ‘spor çözümü’ de dikkat çekti.
Teknofest’te yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın şunları dile getirdi: “Ericsson Türkiye olarak, Yerli ve Milli teknoloji üretimi seferberliğini, Türk Mühendislerimizle geliştirdiğimiz yerli çözüm ve yazılımlarımızla destekliyoruz. Bu süreçte, Türkiye’deki Ar-Ge gücümüz ile yıllardır müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yazılımların Yerli Malı belgelerini alıyoruz. Global yazılım uzmanlarımızdan Türk mühendislerimize bilgi transferi sağlamakla kalmayıp Ericsson’un en son teknolojilerinin yazılımlarına yine Türkiye’den katkı sağlıyoruz.’’
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