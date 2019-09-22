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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Ericsson, yerli teknolojilerini Teknofest’te tanıttı

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Ericsson, yerli teknolojilerini Teknofest’te tanıttı

Ericsson, Türkiye’de geliştirdiği ‘Nesnelerin Interneti’ ve diğer yerli şebeke çözümlerini Teknofest’te sergiledi.

Ericsson Türkiye, İzmir’de geliştirdiği ‘Nesnelerin İnterneti’ (IOT) prototiplerini Teknofest’te ziyaretçilerin beğenisine sundu. Beyin dalgalarının ölçümlenmesiyle iş kazalarını engellemeye yönelik cihazlardan; çalışanların ofisteki hava kalitesini düzenleyen uygulamalara; orman yangını riskini yetkililere önceden bildiren kuş kafesi formundaki cihazlara kadar farklı kullanım alanlarındaki prototiplerini sergiledi. Ericsson ayrıca Türkiye’de geliştirmiş olduğu ve yerli malı sertifikasına sahip şebeke çözümlerini de tanıttı.

Dünya genelinde fabrika ve otomasyon süreçlerinde anlık değişimi takip eden Endüstri 4.0 uygulamalarını arttırılmış gerçeklikle katılımcılara deneyimleten Ericsson Türkiye’nin standında, yine artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği bir arada sunan ‘spor çözümü’ de dikkat çekti.

Ericsson, yerli teknolojilerini Teknofest’te tanıttı

Teknofest’te yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın şunları dile getirdi: “Ericsson Türkiye olarak, Yerli ve Milli teknoloji üretimi seferberliğini, Türk Mühendislerimizle geliştirdiğimiz yerli çözüm ve yazılımlarımızla destekliyoruz. Bu süreçte, Türkiye’deki Ar-Ge gücümüz ile yıllardır müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yazılımların Yerli Malı belgelerini alıyoruz. Global yazılım uzmanlarımızdan Türk mühendislerimize bilgi transferi sağlamakla kalmayıp Ericsson’un en son teknolojilerinin yazılımlarına yine Türkiye’den katkı sağlıyoruz.’’

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
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