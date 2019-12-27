Ericsson ve Microsoft, güçlerini birleştiriyor

Ericsson Bağlı Araç Bulut Platformu teknolojisi dünya genelinde 180 ülkede 4 milyonun üzerinde aracı birbirine bağlıyor. Bu, ağa bağlı araç pazarının yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Her türlü ağa bağlı araç hizmetini destekleyebilme yeteneğine sahip olan platform, araç üreticilerinin artan ölçeklenebilirlik ve esneklik taleplerini karşılamak üzere tasarlandı.

Ericsson Bağlı Araç Bulut teknolojisi, araç üreticilerinin kesintisiz devam eden küresel operasyonlarının karmaşıklığını ortadan kaldırıyor. Microsoft Bağlı Araç Platformu (Connected Vehicle Platform) ise otomotiv şirketlerinin konforlu ve kişiselleştirilmiş bir ağa bağlı sürüş deneyimi sunabilmelerine olanak tanıyor. Bulut altyapısı ve sınır bilişim teknolojilerinin yanı sıra Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmetlerini farklı bir iş ortağı ekosistemi ile birleştiriyor. Ericsson ve Microsoft arasındaki bu iş birliğinin sektöre kapsamlı bir ağa bağlı araç platformu sunacağını ifade eden Ericsson İş Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Åsa Tamsons, "Entegre çözümlerimiz, otomotiv üreticilerinin küresel ağa bağlı araç çözümlerini daha hızlı geliştirebilmelerini sağlarken sürücüler ve yolcular için çok daha iyi bir deneyim sunacak" dedi.

Ericsson ve Microsoft'un bağlantı teknolojileri ve bulut bilişim alanındaki liderliklerini bir araya getiren bu yeni teklifin otomotiv sektörüne büyük faydalar sağlayacağını belirten Microsoft İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peggy Johnson, "Ericsson ile birlikte otomotiv üreticilerinin müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanmalarını ve benzersiz, kişiye özel sürüş deneyimleri sunmalarını hızlandırmak için bağlı araç hizmetlerini geliştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Microsoft ve Ericsson, 7 Ocak 2020 Salı günü saat 18.00 - 20.00 saatleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleşecek dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2020'de yeni işbirliğiyle ilgili ortaklaşa bir etkinlik düzenleyecek.