Ericsson Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'ne yeni başkan atadı
Fadi Pharaon, 1 Eylül 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Ericsson Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Başkan olarak atandı. İcra Kurulu üyesi olan Pharaon, CEO’ya raporlayacak.
Fadi Pharaon, 1 Eylül 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Ericsson Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Başkan olarak atandı. İcra Kuruluna dahil olan Pharaon CEO’ya raporlayacak. Fadi Pharaon halihazırda Avrupa ve Latin Amerika – Şebekeler ve Yönetilen Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.
Royal Institute of Technology’de Bilgisayar Bilimi alanında yüksek lisans yapan Fadi Pharaon, İskoçya’daki Heriot Watt Üniversitesi Edinburgh Business School’da MBA yaptı. 21 yılı aşkın bir süredir Ericsson’da görev yapan Fadi Pharaon Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarında farklı yönetim pozisyonlarında görev aldı.
Ericsson İcra Kurulu Üyelerinden biri olan Fadi Pharaon, 1 Eylül 2019 itibariyle görevi Rafiah Ibrahim’den devralacak. Ibrahim ise CEO Börje Ekholm’e danışman olarak hizmet verecek.
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