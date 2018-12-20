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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.12.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Ericsson 2019 yılının en önemli 10 tüketici trendini yayınladı

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Ericsson 2019 yılının en önemli 10 tüketici trendini yayınladı

Ericsson ConsumerLab, 2019 Tüketici Trendleri Raporunu teknolojiye erken uyum sağlayan 34 milyon kişinin öngörüleri doğrultusunda yayınladı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, 5G ve otomasyon gibi yakın geleceğin önemli teknolojilerine dair son kullanıcı görüşlerinin yer verildiği rapora göre; otonom ve kişilerin ruh halini öngören teknolojiler kısa süre içinde insanların gündelik yaşamlarında daha büyük bir rol oynamaya başlayacak.

Raporla ilgili yorumlarını paylaşan Ericsson Tüketici ve Endüstri Laboratuvarı'nda Araştırma Programı Başkanı ve raporun asli yazarı Dr. Michael Björn: “Bir akıllı telefon hayal edin: Sadece neler yaptığınızı değil, kim olduğunuzu da biliyor. Bugün yapay zeka, sırf gözlerinize bakarak sizin kişiliğinizi kavrama noktasına geldi. Teknolojiye hızlı adapte olan kullanıcılar, cihazlarımızın bizleri bizim onları kavradığımızdan daha iyi kavradıkları bir gelecek öngörüyor.” dedi.

2019 yılı ve sonrası için öne çıkan 10 tüketici trendleri:

1.Farkındalığı olan cihazlar

Sanal asistan kullanan kişilerin yüzde 60'tan fazlası, ruh halimizi anlayan cihazların üç yıl içinde yaygın olarak kullanılacağını düşünüyor.

2.Akıllı tartışmalar

Sanal asistan kullanıcılarının yüzde 65'ten fazlası, sanal asistanların üç yıl içinde bir aile ferdi gibi tartışmalara dahil olacağını düşünüyor.

3.Casus uygulamalar 

Tüketicilerin yüzde 45'i, uygulamaları kullanmadıklarında dahi bu uygulamaların kendileri hakkında veri topladığını düşünüyor.

4.Mecburi anlaşmalar 

Veri toplama çerezlerini her zaman kabul etmek zorunda kalmak, tüketicilerin yüzde 51'ini rahatsız ediyor.

5.Beceri interneti 

Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 50'den fazlası, yemek pişirme veya tamirat gibi gündelik işlerde sanal rehberlik yapacak uygulama, gözlük ve eldivenler istiyor.

6.Sıfır dokunuşlu tüketim

Sanal asistan kullananların yaklaşık yarısı, fatura ve aboneliklerin otomatik hale gelmesini ve azalan ev malzemelerinin otomatik olarak satın alınmasını istiyor.

7.Zihinsel obezite 

Gündelik karar alma süreçlerinin giderek otomatikleşmesi nedeniyle, tüketicilerin yüzde 31'i yakında 'zihinsel spor salonları'na gidip düşünme egzersizleri yapacaklarını öngörüyor.

8.Ekolojik ben 

Tüketicilerin yüzde 39'u kendi karbon ayakizini ölçecek bir ekolojik saat istiyor.

9.Dijital ikizim 

Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 48'i kendilerini bire bir taklit eden sanal avatarlar istiyor; böylece aynı anda iki yerde birden olabilmeyi hayal ediyor.

10.5G toplumu otomatikleştirecek

Akıllı telefon kullananların yüzde 20 civarı, ‘Nesnelerin İnterneti’ dünyasında 5G’nin ev aletleri ve sayaçlar gibi cihazları birbirine daha iyi bağlayacağını düşünüyor.

Yakın geleceğin bu teknolojilerini birer tehdit olarak mı yoksa fırsat olarak mı görmemiz gerektiği konusuyla ilgili yorumlarını paylaşan, Tüketici ve Endüstri Laboratuvarı Başkanı Dr. Pernilla Jonsson “İnsanların ve akıllı makinelerın birbiriyle etkileşime girdiği ve beraber çalıştığı çağa çoktan girmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar geleceğe doğru yalnızca küçük adımlar attık. Sıfır dokunuşlu gelecek hala geliştirilmeyi bekliyor - ve bu geleceği nasıl şekillendireceğimiz halen bizim elimizde.”dedi.

2019 Tüketici Trendleri raporundaki bilgiler Ericsson Tüketici Laboratuvarı'nın 23 yıldan uzun süredir yürüttüğü küresel araştırma faaliyetlerine dayanıyor, ve aslen Ekim 2018'de dünyanın dört bir yanındaki 10 önemli kentteki ileri düzey internet kullanıcıları arasında yürütülen bir internet anketinden faydalanıyor.

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