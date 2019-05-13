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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Epson’un ilk robotik yarışmasının galibi belli oldu

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Epson’un ilk robotik yarışmasının galibi belli oldu

Epson Avrupa’nın, EMEAR (Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Rusya) pazarlarına yönelik düzenlediği Win-A-Robot isimli ilk robotik yarışmasının kazananları belli oldu.

Türkiye’den de 10 projeyle başvuru yapılan yarışmanın ana amacı öğrencilere inovatif bir vizyon katarken robotik sistemlerin işletmelerin verimliliği üzerindeki etkisini de vurgulamak. Özellikle gıda sanayi, tarım, eğitim, arttırılmış gerçeklik ve üretim sektörlerinde otomasyon ve robotik teknolojinin yenilikçi kullanımlarının temel alındığı yarışmanın kazananları; Macaristan, İrlanda, Almanya, İtalya ve İngiltere’den çıktı.

Robotik ve otomasyonun, Avrupa iş dünyasının gelecekteki rekabetçiliğini ve büyümesini desteklemekte büyük rol oynayacağının altını çizen Epson Robotik Çözümler Lideri Volker Spanier; “Bugünün öğrencilerinin zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalarını ve heyecanlanmalarını sağlamak inanılmaz bir öneme sahip ve Epson, becerilerini ve projelerini bu yönde büyütmek ve geliştirmek için yarının yetenekleriyle birlikte çalışmayı bekliyor. Bu duyuruyu EMEAR’daki üniversitelerle verimli, uzun vadeli ilişkilerin başlangıcı olarak görüyoruz” dedi.

Win-A-Robot yarışmasının kazananları ve projeler:

• Pecs Üniversitesi, Macaristan. ‘Arttırılmış Gerçeklik ve Robotla Kontrolü’ projesi
• Heinz-Nixdorf-Berufskolleg, Almanya. 'Şeker Dolum Tesisi Örneğini Kullanarak Çevrimiçi Ticaret Simülasyonu' projesi
• İrlanda Teknoloji Enstitüsü, İrlanda. ‘Robotik, Yiyecek Üretimi ve Hasat’ projesi
• Plymouth Üniversitesi, İngiltere. ‘Akıllı Sürdürülebilir Çalışma Hücrelerindeki Uyarlanabilir Robot Destekli Üretim' projesi
• Padova Üniversitesi, İtalya. ‘ChocoBot - Enerji Verimli Özel Kutlama Pastaları Dekorasyonu ve Büyük Çikolata Yapılarının Hızlı Prototiplemesi’ projesi
• Pavia Üniversitesi, İtalya. ‘Güvenli Fiziksel İnsan-Robot Etkileşimi İçin Derin Öğrenme’ projesi

Karar, beş robotik uzmandan oluşan bir jüriden geldi. Profesör Darwin Caldwell, İtalyan Teknoloji Enstitüsü; Avrupa Parlamentosu Üyesi Eva Kaili; Macar Bilimler Akademisi’nden Dr.Imre Paniti; VDMA Robotics + Automation Genel Müdürü Patrick Schwarzkopf ve Epson İcra Kurulu Başkanı Yoshifumi Yoshida. Değerlendirme panelinde her bir başvurunun inovasyon, eğitim, beceri geliştirme, sürdürülebilirlik ve benzersiz robot kullanımı kriterlerine karşı gücünün dikkate alındığı kesin kriterler vardı. Tüm uygulamalarda sergilenen içgörü, bilgi ve uzmanlığın genişliği ve derinliği, Avrupa robotiğinin geleceğini ileriye götüren yeni nesil düşünürlerin etkileyici yeteneklerini gösterdi.

Önümüzdeki aylarda Epson Avrupa ve ortakları, Epson robotlarını aldıktan sonra kurumlarla yakın çalışacak olan kazanan takımların ve daha geniş öğrenci kitlelerinin ödül robotlardan en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak için destek ve eğitim sağlayacak.

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