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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Epson'dan taşınabilir lazer projeksiyon

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Epson'dan taşınabilir lazer projeksiyon

Epson, ebatlarıyla dikkat çeken yeni, ev tipi en küçük projeksiyonunu satışa sundu. Epson’un taşınabilir ilk lazer projeksiyonu EF-100B ile yüksek görüntü kalitesi ve esneklik sağlanması amaçlanmış.

Epson’un taşınabilir ilk lazer projeksiyonu, ev sineması kategorisinde hem kullanım hem de gövde olarak mümkün olan en esnek şekilde tasarlandı. En uzun kenarı 23 cm olan Epson’un en küçük projeksiyonu EF-100B siyah renkte ve beyaz alternatifi de EF-100W. 

Epson mühendisleri, lazer ışık kaynağı kullanarak ve havalandırmayla güç girişini cihazın yan tarafına yerleştirerek her yere konabilen ve her yöne görüntü yansıtabilen bir projeksiyon geliştirdi. Bu özellik, kullanıcılara görüntüyü yansıtabilecekleri yer açısından (örneğin duvar, tavan veya zemin) esneklik sağlıyor. Ayrıca 150 inçe kadar yansıtma özelliğiyle içerik büyütmek için ideal. Lazer ışık kaynağı, gün ışığında bile parlak ve canlı görüntüler sağladığından ışıkları söndürmeye, pencereleri örtmeye ya da projeksiyon perdesi kullanmaya gerek kalmıyor. Ayrıca, otomatik görüntü ayarlama özelliği sayesinde kaymış ve bozulmuş görüntüler söz konusu olmuyor. 

Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı sayesinde, ekonomik modda her gün beş saatlik seyir yapmanız halinde lamba ömrünüz on yıla kadar dayanır. HDMI bağlantı noktasına kablo takarak telefondan, tabletten, DVD oynatıcıdan, oyun konsolundan ve dizüstü bilgisayardan içeriğe kolayca erişilebilir. Arkasına Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku gibi çeşitli cihazlar bağlanabildiğinden içerik akışı da oldukça kolaydır.

Tak ve oynat tasarım, aynı zamanda ses için de esnek seçenekler sunuyor. Dahili hoparlörler, soundbar için Bluetooth bağlantısı veya kulaklık girişi, mevcut alternatifler. Buna ek olarak, oynatılan içeriğin türünü yansıtan ses modları da mevcut.  

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