Epic Games'ten oyunculara sürpriz: İki oyunu bedava yaptı
Dünyanın önde gelen oyun mağazalarından Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da iki oyunu ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Toplam fiyatı 80 TL'yi bulan oyunlardan biri Metro 2033 Redux, diğeri ise Everything.
Epic Games Store, iki oyunu bedava dağıtmaya başladı. 3 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılması beklenen oyunlardan biri Metro 2033 Redux adını taşıyor. Hikayesi Dmitry Glukhovsky tarafından yazılan aynı isimli romana dayanan Metro 2033 2010 yılında, Metro 2033 Redux ise 2014 yılında satışa sunulmuştu.
Hikayesi nükleer savaş sonrası hayatta kalanların metro tünellerinde yaşamaya mecbur kaldıkları Moskova şehri harabelerinde geçiyor. Artyom isimli bir karakterin rolünde olduğumuz oyunda evimiz olarak gördüğümüz istasyonu, tünellerde kol gezen insan düşmanlar ve yaratıklar gibi tehlikelerden korumak durumunda olacağız.
Everything isimli oyun ise etkileşimli doğa simülasyonu olarak 2017 yılında satışa sunulmuştu. Herhangi bir şey olabileceğiniz oyunda, seyahat ederek tamamlanması gereken zorlu görevleri yerine getirerek veya öylesine dolaşarak birbirleriyle bağlantılı olan evrenleri keşfe çıkabiliyorsunuz.
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