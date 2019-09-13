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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.09.2019 - 06:54, Son Güncelleme:

Epic Games'ten oyunculara sürpriz: Conarium bedava oldu

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Epic Games'ten oyunculara sürpriz: Conarium bedava oldu

Her hafta belirlediği bir ya da iki oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtan Epic Games, bu hafta da mağaza üzerinden 31 TL'ye satılan Conarium isimli oyunu bedava dağıtmaya başladı.

Epic Games, bazı zamanlar oyun fiyatlarında ciddi oranlarda indirime giderken, bazen de oyunu tamamen ücretsiz olarak dağıtabiliyor. Şirket, abonesi olan kullanıcılarına her hafta bedava oyun veriyor. Bu ücretsiz oyunları bir hafta süresince indirebiliyorsunuz. Süre dolduğunda ise söz konusu oyun artık bedava olmuyor ve eski fiyatı üzerinden satışına devam ediliyor. Şirketin bu oyun politikası, pek çok oyuncu tarafından da yoğun ilgi görüyor ve her hafta bedava olacak oyunlar merakla bekleniyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise Conarium oldu. 

6 Haziran 2017 tarihinde Zoetrope Interactive tarafından piyasaya sürüldü. Howard Phillips Lovecraft’ın Deliliğin Dağlarında romanından esinlenilerek geliştirilen oyun, kitaptaki olayların bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Epic Gamesten oyunculara sürpriz: Conarium bedava oldu

Oyunu bedava indirebilmek için öncelikle Epic Games üzerinden bir hesap açmanız gerekiyor. Ardından dilerseniz platforma ait uygulamayı bilgisayarınıza indirerek oyun kütüphanenize ilgili oyunu bedava indirebilirsiniz. Kütüphanenize eklenen oyun, daha sonra ücretli olsa dahi siz bu oyun için hiçbir zaman para ödemeyeceksiniz.

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