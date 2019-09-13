Epic Games'ten oyunculara sürpriz: Conarium bedava oldu
Her hafta belirlediği bir ya da iki oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtan Epic Games, bu hafta da mağaza üzerinden 31 TL'ye satılan Conarium isimli oyunu bedava dağıtmaya başladı.
Epic Games, bazı zamanlar oyun fiyatlarında ciddi oranlarda indirime giderken, bazen de oyunu tamamen ücretsiz olarak dağıtabiliyor. Şirket, abonesi olan kullanıcılarına her hafta bedava oyun veriyor. Bu ücretsiz oyunları bir hafta süresince indirebiliyorsunuz. Süre dolduğunda ise söz konusu oyun artık bedava olmuyor ve eski fiyatı üzerinden satışına devam ediliyor. Şirketin bu oyun politikası, pek çok oyuncu tarafından da yoğun ilgi görüyor ve her hafta bedava olacak oyunlar merakla bekleniyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise Conarium oldu.
6 Haziran 2017 tarihinde Zoetrope Interactive tarafından piyasaya sürüldü. Howard Phillips Lovecraft’ın Deliliğin Dağlarında romanından esinlenilerek geliştirilen oyun, kitaptaki olayların bazılarına ev sahipliği yapıyor.
Oyunu bedava indirebilmek için öncelikle Epic Games üzerinden bir hesap açmanız gerekiyor. Ardından dilerseniz platforma ait uygulamayı bilgisayarınıza indirerek oyun kütüphanenize ilgili oyunu bedava indirebilirsiniz. Kütüphanenize eklenen oyun, daha sonra ücretli olsa dahi siz bu oyun için hiçbir zaman para ödemeyeceksiniz.
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