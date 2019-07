Epic Games'ten bedava oyun: This War of Mine

Epic Games'in oyun mağazası Epic Store'da her hafta bir oyun ücretsiz dağıtılıyor. Epic Games'in belirlediği bu oyunların fiyatına bakılmaksızın ücretsiz sunulmaya başlanan oyunları bir hafta boyunca bedava indirme şansınız bulunuyor. Ardından oyunlar tekrar ücretli hale geliyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise This War of Mine oldu.



This War of Mine, adından da anlaşılacağı üzere yine bizi savaşın ortasında bırakacak, havası hayli kasvetli olan bir oyun. Müzikleriyle dikkat çeken oyunda odak noktanız ise diğer savaş oyunlarından farklı olarak siviller olacak. Bosna Hersek'teki savaş sırasında sivillerin yaşadığı zorlukları anlatan oyun, 2014 yılında satışa sunulmuş ve oyun inceleme otoriteleri tarafından da yüksek puanlar almayı başarmıştı.







Grafikleriyle dikkat çekmese de hikayesiyle oyuncuları kendine bağlayan This War of Mine, daha sonra kendisi için geliştirilen DLC paketlerini de alabilme şansınız var. Bu DLC'lerin her birinin fiyatı ise 5 TL.