Epic Games Store'da bir oyun daha bedava oldu!
Epic Games Store üzerinde 49 TL'ye satılan RİME isimli oyun, Epic Mega Sale indirimleriyle beraber tamamen ücretsiz oldu.
Epic Games'in dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, ücretli bir oyunu kullanıcılarına bedava sunmaya başladı. Rime adındaki macera-bulmaca oyunu 49 TL'ye satılırken şimdi tamamen ücretsiz.
Grafikleri, naif anlatımı ve farklı tarzı ile Rime, özellikle puzzle / platform tarzını sevenleri ve Journey'yi oynayıp unutamayanları memnun edecek bir oyun. Söz konusu oyuna yalnızca kısa süreliğine bedava ulaşabileceğinizi belirtelim. Eğer Rime'ı ücretsiz bir şekilde indirmek istiyorsanız acele etmenizde fayda var.
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