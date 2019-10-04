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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Epic Games: İşte bu haftanın bedava oyunu

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Epic Games: İşte bu haftanın bedava oyunu

Epic Games Store üzerinden her hafta bir dizi oyun ücretsiz hale geliyor. Epic Games bünyesinde üyeliği bulunanlar bu oyunları belirlenen süre zarfında kütüphanesine ücretsiz olarak indirebiliyor. İşte bu haftanın ücretsiz oyunu: Minit...

Epic Games, bu haftaya özel Minit isimli bir oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Normalde 18 TL'lik fiyat etiketi üzerinden indirilebilen oyunu 10 Ekim tarihine kadar kullanıcılar ücretsiz indirebilme şansına sahip olacak. İlk olarak 2018 yılında oyunculara sunulan Minit, dört kişilik çekirdek bir ekip tarafından geliştirilen ve Steam üzerinden fazlasıyla olumlu yorumlar alan bir oyun

Minit oyunun tanıtım metni ise şu şekilde:

Minit, bir seferde altmış saniye oynanan tuhaf bir maceradır. Sıra dışı insanlara yardım etmek, sayısız sırrı ortaya çıkarmak ve tehlikeli düşmanları aşmak için, her gün sadece bir dakika sonra sona erecek talihsiz bir laneti kaldırma umuduyla, evinizin rahatlığının dışına yolculuğa çıkın. Minit, Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio ve Dominik Johann arasında bir iş birliğidir.



Epic Games'in gelecek hafta Surviving Mars isimli bir başka oyunu bedava dağıtacağı da belirtildi. 

Nokia da kablosuz kulaklık ürettiNokia, IFA 2019'da yeni telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklığı Nokia Power Earbuds'ı ilk kez gün yüzüne çıkardı.
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