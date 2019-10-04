Epic Games: İşte bu haftanın bedava oyunu
Epic Games Store üzerinden her hafta bir dizi oyun ücretsiz hale geliyor. Epic Games bünyesinde üyeliği bulunanlar bu oyunları belirlenen süre zarfında kütüphanesine ücretsiz olarak indirebiliyor. İşte bu haftanın ücretsiz oyunu: Minit...
Epic Games, bu haftaya özel Minit isimli bir oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Normalde 18 TL'lik fiyat etiketi üzerinden indirilebilen oyunu 10 Ekim tarihine kadar kullanıcılar ücretsiz indirebilme şansına sahip olacak. İlk olarak 2018 yılında oyunculara sunulan Minit, dört kişilik çekirdek bir ekip tarafından geliştirilen ve Steam üzerinden fazlasıyla olumlu yorumlar alan bir oyun.
Minit oyunun tanıtım metni ise şu şekilde:
Minit, bir seferde altmış saniye oynanan tuhaf bir maceradır. Sıra dışı insanlara yardım etmek, sayısız sırrı ortaya çıkarmak ve tehlikeli düşmanları aşmak için, her gün sadece bir dakika sonra sona erecek talihsiz bir laneti kaldırma umuduyla, evinizin rahatlığının dışına yolculuğa çıkın. Minit, Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio ve Dominik Johann arasında bir iş birliğidir.
Epic Games'in gelecek hafta Surviving Mars isimli bir başka oyunu bedava dağıtacağı da belirtildi.
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