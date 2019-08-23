Epic Games bir oyunu daha herkese bedava yaptı
Kendi oyun kütüphanesi altında binlerce oyuna yer veren Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarına bir oyunu bedava yaptı. FEZ ismini taşıyan oyuna gelin yakından bakalım.
Epic Games, her hafta yaptığı gibi ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu haftanın bedava oyunu ise FEZ oldu. 2012'nin en başarılı oyunlarından biri olarak kabul edilen FEZ, ilginç konusu, kendine has sanat anlayışı, etkileyici müzikleri ve farklı oyun mekanikleriyle hemen herkesin büyük beğenisini kazanmayı başardı.
Oyunu Epic Games Store'a girerek ücretsiz indirebilirsiniz. Ancak bunun için Epic Games Launcher isimli uygulamayı bilgisayarınıza kurmayı unutmayın. Zaten bilgisayarınızda olduğu sürece herhangi bir oyun bedava olduğunda bu yazılım size haber verecek ve bedava olan oyunları bu sayede kaçırmayacaksınız.
FEZ, 29 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten itibaren oyun eski fiyatıyla yani 18 TL'ye satılmaya devam edecek.
FEZ'in oyun tanıtım yazısı ise şöyle:
"Gomez, 2 boyutlu bir dünyada yaşayan bir 2 boyutlu yaratıktır. Acaba öyle mi gerçekten? Gizemli bir 3. boyutun varlığı gösterildiğinde, Gomez kendisini zaman ve uzayın sonuna götürecek bir yolculuğa koyulur. 4 farklı klasik 2 boyutlu perspektiften 3 boyutlu yapılarda gezinme yeteğinizi kullanın."
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