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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.04.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

EOH’in Akıllı Şehirler Projesi SAP İnovasyon Ödülleri Dünya Finali'nde

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EOH’in Akıllı Şehirler Projesi SAP İnovasyon Ödülleri Dünya Finali'nde

EOH International, geliştirdiği “Yeni Nesil Akıllı Atık Yönetim Sistemi” projesiyle, dünya devlerinin arasından sıyrılmayı başararak, SAP İnovasyon Ödülleri’nde finale kalan şirketler arasına adını yazdırdı. EOH’in iştiraklerinden aSAY Grup iştiraklerinden “EnerClever” firması tarafından geliştirilen proje, anahtar teslim atık yönetim sistemiyle, “Akıllı Şehirler” konseptinde yenilikler getiriyor.

EnerClever Ar-Ge ve Yazılım Direktörü Serkan Tanfener yönetimindeki Türk mühendisler, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen SAP İnovasyon Ödülleri (SAP Innovation Awards) kapsamında çok özel bir akıllı şehir projesini hayata geçirdi. EOH’in iştiraklerinden aSAY Grup iştiraklerinden “EnerClever” şirketi tarafından Türk mühendislerce geliştirilen anahtar teslim “Atık Yönetim Sistemi”, bugünün popüler BT trendlerinden “Akıllı Şehirler” konseptine uygun, önemli avantaj ve çözümler içeriyor. SAP Leonardo arayüzü kullanılarak geliştirilen sistemin öne çıkan faydaları arasında; toplama güzergahlarının optimizasyonu, toplanan her bir atık için anlık toplama kaydının oluşturulması, online araç kontrolü, atık ağırlık değerlerinin alınabilmesi, ton başına giderlerin hesaplanabilmesi, servis kalitesinin arttırılması ile sürücü performanslarının iyileştirilmesi ve gözlemlenebilmesi yer alıyor. 

EOH Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Safa Haktanır, SAP İnovasyon Ödülleri’nde finale kalan “Atık Yönetim Sistemi” ile ilgili olarak; “Türkiye pazarına dahil olduğumuz günden bu yana inovasyon odaklı ve fark yaratan projeleri hayata geçirmek için çok özel markalarla ve ekiplerle yola devam ediyoruz. aSAY Şirketler Grubu’nun iştiraklerinden “EnerClever” firması da önemli bir çözüme imza attı. Bugün hepimiz, gelecekte çocuklarımızın hayat kalitesini yükseltecek, ekolojik dengeyi gözeterek dünyamızı daha güzel bir yer haline getirecek olan geleceğin akıllı şehirleri için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Atık yönetimi de şehirlerin en önemli sorunları arasında. Bu vesileyle “Atık Yönetim Sistemi” projesi de ayrı bir önem taşıyor.” dedi.

aSAY Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman Koç ise yaptığı değerlendirmede; “Bu başarının bizim için iki önemli anlamı var. Bir tanesi çevre odaklı bir projeyi küresel bazda bir başarı hikayesine dönüştürmüş olmak, diğeri ise iştiraklerimizden EnerClever’ın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir projeyle, dünya arenasında dikkat çekici bir işe imza atmış olmak." dedi.

SAP İnovasyon Ödülleri (SAP Innovation Awards) kapsamında ödül alan projeler, 19 Nisan 2018’de Orlando’da gerçekleştirilecek törenle açıklanacak. Ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek.

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