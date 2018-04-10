EOH’in Akıllı Şehirler Projesi SAP İnovasyon Ödülleri Dünya Finali'nde
EOH International, geliştirdiği “Yeni Nesil Akıllı Atık Yönetim Sistemi” projesiyle, dünya devlerinin arasından sıyrılmayı başararak, SAP İnovasyon Ödülleri’nde finale kalan şirketler arasına adını yazdırdı. EOH’in iştiraklerinden aSAY Grup iştiraklerinden “EnerClever” firması tarafından geliştirilen proje, anahtar teslim atık yönetim sistemiyle, “Akıllı Şehirler” konseptinde yenilikler getiriyor.
EnerClever Ar-Ge ve Yazılım Direktörü Serkan Tanfener yönetimindeki Türk mühendisler, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen SAP İnovasyon Ödülleri (SAP Innovation Awards) kapsamında çok özel bir akıllı şehir projesini hayata geçirdi. EOH’in iştiraklerinden aSAY Grup iştiraklerinden “EnerClever” şirketi tarafından Türk mühendislerce geliştirilen anahtar teslim “Atık Yönetim Sistemi”, bugünün popüler BT trendlerinden “Akıllı Şehirler” konseptine uygun, önemli avantaj ve çözümler içeriyor. SAP Leonardo arayüzü kullanılarak geliştirilen sistemin öne çıkan faydaları arasında; toplama güzergahlarının optimizasyonu, toplanan her bir atık için anlık toplama kaydının oluşturulması, online araç kontrolü, atık ağırlık değerlerinin alınabilmesi, ton başına giderlerin hesaplanabilmesi, servis kalitesinin arttırılması ile sürücü performanslarının iyileştirilmesi ve gözlemlenebilmesi yer alıyor.
EOH Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Safa Haktanır, SAP İnovasyon Ödülleri’nde finale kalan “Atık Yönetim Sistemi” ile ilgili olarak; “Türkiye pazarına dahil olduğumuz günden bu yana inovasyon odaklı ve fark yaratan projeleri hayata geçirmek için çok özel markalarla ve ekiplerle yola devam ediyoruz. aSAY Şirketler Grubu’nun iştiraklerinden “EnerClever” firması da önemli bir çözüme imza attı. Bugün hepimiz, gelecekte çocuklarımızın hayat kalitesini yükseltecek, ekolojik dengeyi gözeterek dünyamızı daha güzel bir yer haline getirecek olan geleceğin akıllı şehirleri için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Atık yönetimi de şehirlerin en önemli sorunları arasında. Bu vesileyle “Atık Yönetim Sistemi” projesi de ayrı bir önem taşıyor.” dedi.
aSAY Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman Koç ise yaptığı değerlendirmede; “Bu başarının bizim için iki önemli anlamı var. Bir tanesi çevre odaklı bir projeyi küresel bazda bir başarı hikayesine dönüştürmüş olmak, diğeri ise iştiraklerimizden EnerClever’ın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir projeyle, dünya arenasında dikkat çekici bir işe imza atmış olmak." dedi.
SAP İnovasyon Ödülleri (SAP Innovation Awards) kapsamında ödül alan projeler, 19 Nisan 2018’de Orlando’da gerçekleştirilecek törenle açıklanacak. Ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle