"Engelleri kaldıran uygulamalar" global teknoloji zirvesinde ilgi gördü
Turkcell’in engellilere yönelik projeleri uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World’de ilgi gördü.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler’e bağlı, kar amacı gütmeyen, tarafsız bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu International Telecommunications Union’un (ITU) ev sahipliğinde 9-12 Eylül tarihleri arasında Budapeşte’de gerçekleştirilen ITU Telecom World’de Turkcell’in engellilere yönelik geliştirdiği çözümler öne çıktı.
Türkiye’nin de aralarında olduğu 193 ülkeden 900 firma, üniversiteler, yerel ve uluslararası organizasyonların üye olduğu ITU, her yıl hükümetler, şirketler ve KOBİ’ler için küresel bir teknoloji etkinliği düzenliyor. 1865’te kurulan, merkezi Cenevre’de bulunan topluluğun düzenlediği ITU Telecom World organizasyonunda çeşitli oturumlarda dünyadaki yenilikler anlatılıp, olası problemler ve çözüm önerileri ele alınıyor.
Turkcell’in engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanarak otonomi kazanmalarını amaçlayan pek çok hizmeti bulunuyor. 75 bin kullanıcısıyla Türkiye’nin en büyük görme engelli platformu Hayal Ortağım ve işitme engelli bireylerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle aralarında köprü kuran 115 bin kullanıcılı İşaret Dilim uygulamaları bu hizmetlerden bazıları olarak öne çıkıyor.
Öte yandan "Engel Tanımayanlar" çatısı altında Turkcell, farklı ürün, servis ve sosyal sorumluluk projesi sürdürüyor. Şirket, Engelsiz Eğitim Programı ile de görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların eğitim ve istihdamına yönelik gelişimlerini destekliyor. İçimdeki Hazine projesiyle ise farklı şehirlerdeki okullarda eğitim sınıfları kurarak otizmli çocukların eğitimine dijital destek sağlanıyor.
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