Enflasyonla mücadele çağrısına KOBİ’lerden destek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
16.10.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Enflasyonla mücadele çağrısına KOBİ’lerden destek

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Enflasyonla mücadele çağrısına KOBİ’lerden destek

n11.com’un Türkiye ekonomisini canlandırmak için açıklanan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na katılma çağrısına e-ticaret platformu bünyesindeki KOBİ’lerden destek geldi. 100 bini aşkın KOBİ, güçlü bir Türkiye ekonomisi için yüzde 10 oranında ek indirimler açıklamaya başladı.

n11.com’un enflasyonla mücadeleye katılma çağrısına bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ ilgi gösterdi. Şirket; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na hızla desteğini açıklamış ve bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ’ye de programa katılma çağrısında bulunmuştu. 

Şirketin 100 bini aşkın KOBİ’sinden biri olan Tülay Erdinç, Sivas’ta üretimini kendilerinin yaptığı mobilyaları hem Türkiye’de satıyor hem de 82’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Türk malının öneminin bir kat daha arttığı bu günlerde, Erdinç 1993’ten bu yana yerli malı mobilya üretimi gerçekleştirdiği 3 fabrikada toplam 800 işçiye istihdam da sağlıyor. Erdinç, mobilya ihtiyacı duyanlar için sehpa, kitaplık ve gardırop ürün gruplarından seçili ürünlerde %10 ek indirim sunuyor.

Bir diğer KOBİ ise, Konya’da ürettiği yerli kuruyemişlerin satışını da gerçekleştiren Oğuzhan Karapınar oldu. Karapınar; kuruyemişte seçili ürünlerde yüzde 10 ek indirim uyguladıklarını kaydetti.

Bir diğer KOBİ de Denizli’de tekstil işi yapan ve 235 kişiye iş imkanı sunan Emzari Etimov oldu. 1969’dan beri Denizli’de faaliyet gösteren mağazalarında toptan satış ve ihracat da yapan Etimov, ev tekstilinde seçili ürünlerde %10 ek indirim yaparak enflasyonla mücadele programına desteğini sundu.

Vedat Topaloğlu, Gaziantep’teki mağazasında 24 kişiyle çalışmanın yanı sıra, enflasyonla mücadele programına katılma çağrısına hızla yanıt vererek, çanta/valiz kategorisinde seçili ürünlerde ek indirim yaptı.

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