Enflasyonla mücadele çağrısına KOBİ’lerden destek
n11.com’un Türkiye ekonomisini canlandırmak için açıklanan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na katılma çağrısına e-ticaret platformu bünyesindeki KOBİ’lerden destek geldi. 100 bini aşkın KOBİ, güçlü bir Türkiye ekonomisi için yüzde 10 oranında ek indirimler açıklamaya başladı.
n11.com’un enflasyonla mücadeleye katılma çağrısına bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ ilgi gösterdi. Şirket; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na hızla desteğini açıklamış ve bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ’ye de programa katılma çağrısında bulunmuştu.
Şirketin 100 bini aşkın KOBİ’sinden biri olan Tülay Erdinç, Sivas’ta üretimini kendilerinin yaptığı mobilyaları hem Türkiye’de satıyor hem de 82’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Türk malının öneminin bir kat daha arttığı bu günlerde, Erdinç 1993’ten bu yana yerli malı mobilya üretimi gerçekleştirdiği 3 fabrikada toplam 800 işçiye istihdam da sağlıyor. Erdinç, mobilya ihtiyacı duyanlar için sehpa, kitaplık ve gardırop ürün gruplarından seçili ürünlerde %10 ek indirim sunuyor.
Bir diğer KOBİ ise, Konya’da ürettiği yerli kuruyemişlerin satışını da gerçekleştiren Oğuzhan Karapınar oldu. Karapınar; kuruyemişte seçili ürünlerde yüzde 10 ek indirim uyguladıklarını kaydetti.
Bir diğer KOBİ de Denizli’de tekstil işi yapan ve 235 kişiye iş imkanı sunan Emzari Etimov oldu. 1969’dan beri Denizli’de faaliyet gösteren mağazalarında toptan satış ve ihracat da yapan Etimov, ev tekstilinde seçili ürünlerde %10 ek indirim yaparak enflasyonla mücadele programına desteğini sundu.
Vedat Topaloğlu, Gaziantep’teki mağazasında 24 kişiyle çalışmanın yanı sıra, enflasyonla mücadele programına katılma çağrısına hızla yanıt vererek, çanta/valiz kategorisinde seçili ürünlerde ek indirim yaptı.
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