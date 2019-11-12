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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Enerji yönetiminde 'yapay zeka' dönemi

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Enerji yönetiminde 'yapay zeka' dönemi

Akıllı cihazlar ve yapay zeka ürünleriyle enerji üretim ve tüketim performansı iyileştirilirken, enerji tüketimininde de tasarruf sağlanıyor.

inavitas Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Terciyanlı, yaptığı açıklamada, yapay zekanın enerji sektöründe kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Aynı zamanda donanım şirketi Endoks Enerji'nin de yöneticisi olan Terciyanlı, iki firmada bilgisayar, endüstri, elektronik ve elektrik alanlarında 75 mühendisin tamamen yerli donanım ve yazılımlarla çalıştığını ifade etti.

Yapay zeka ürünlerine ilişkin teknolojik alt yapı hizmetlerinin bu kişiler tarafından verildiğine dikkati çeken Terciyanlı, enerjinin dijital dönüşümüne katkı sağlayan ve öncülüğünü yapan ürünler geliştirdiklerini anlattı.

Terciyanlı, Endoks'un donanım tarafındaki cihazların markası olduğunu belirterek, "inavitas ise bu cihazlardan alınan veriyi yapay zekayla bilgiye çeviriyor. Enerjinin izlenip yönetilmesini sağlayan yapay zeka, veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyona dönüştüren bir platform. Bu platform enerji tüketimi, dağıtımı ve üretimi yapan her alanda kullanılabiliyor." diye konuştu.

Yapay zeka destekli platformu elektrik üreticisi, tüketicisi ve dağıtıcısı konumundaki tüm şirketlerin kullanabileceğini vurgulayan Terciyanlı, şöyle devam etti:

"Sistemin kurulu olduğu elektrik üretim tesislerinden anlık olarak topladığımız verilerden elde edilen sonucu faydaya dönüştürecek bir zekayı müşteriye sağladık. Bu ürünler sahada problem olmadan önce ilgili kişilere haber verecek. Mesela, elektrik kesintisi olmadan önce müşterilere enerjinin depolanması gibi farklı çözümler sunuyor. Bu sayede elektrik üretimi ve tüketimi dengelenerek sisteme maksimum fayda sağlamasına yardımcı oluyoruz. Bu da enerji kaynağı ve teknolojik ürünlerin kullanımında verimli bir yol izlememize yardımcı oluyor."

"Yerli ve sürdürülebilir kaynak kullanımını önemsiyoruz"

Terciyanlı, yenilenebilir enerji santrallerinden iş yerlerine, evlerden elektrik dağıtım şirketlerine birçok alanda elektriğin daha etkin kullanılması ve tasarrufu konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2 binden fazla iş yeri kurulumu, yenilenebilir enerjide de 1,3 gigavattan fazla kurulu güce sahip santral ile inavitas en çok tercih edilen enerji zekası platformu durumunda. Süpermarketler, hastaneler, restoranlar, benzinlikler, iş yerleri bu şekilde sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunarken, yenilenebilir enerji santralleri de daha fazla üretimle ekonomimize artı değer sağlıyor."

Terciyanlı, Avustralya ve Hindistan ile iş birliklerini geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını, yerli kaynaklarla ürettikleri ürünlerin diğer pazarlara ulaşması için çalıştıklarını ifade etti.

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