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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
30.11.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Enerji için karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirildi

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Enerji için karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirildi

Bilim insanları, "Escherichia coli" bakterisinin karbondioksit tüketen bir türünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardı.

Bilim insanları enerji için karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirdi. İsrail'in Weizmann Bilim Enstitüsü'nden bilim insanları, sonuçları "Cell" (Hücre) dergisinde yayımlanan araştırmada, "Escherichia coli" (E. coli) bakterisinin karbondioksit tüketen bir türünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardıklarını duyurdu.

Sentetik bakteri türünün, inorganik karbondioksiti organik bir bileşen gibi temellük ederek, biyoenerjiye dönüştürebildiği belirtildi.

Yeryüzündeki canlıların biyoenerji üretme bakımından, inorganik karbondioksiti biyoenerjiye dönüştüren ototrof (özbeslek) canlılar ve organik bileşenleri biyoenerjiye dönüştüren heterotrof (dışbeslek) canlılar olarak ikiye ayrıldığını kaydeden bilim insanları, özbeslek organizmaların sentetik olarak yaratılmasının karbon sabitlemesi açısından çığır açıcı olabileceğini vurguladı.

Bilim adamları, araştırmanın sentetik biyolojide dışbeslek bir organizma üzerinde özbeslek bir biyoenerji sürecinin geliştirilmesi bakımından ilk olduğunu ve bunun gelecekte karbon salımının sıfırlanacağı bir biyoüretime katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

Araştırmaya önderlik eden biyolog Ron Milo, "Temel amacımız karbon salımının yol açtığı küresel ısınmaya, sürdürülebilir gıda ve yakıt üretimi ihtiyacına yanıt verecek karbon sabitlemesi için uygun bilimsel bir platform yaratmaktı. Biyoteknolojinin temel taşı E. coliyi karbon emilimini sağlayan bir kaynağa dönüştürmek, böylesi bir platform yaratma yolunda önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Bakterinin yapay dönüşümünün gıda ve yakıtların geri dönüşümü açısından yeni fırsatlar yaratacağına dikkati çeken Milo, "İşlevselliği kanıtlanan bu konsept, biyomühendislikle geliştirilmiş bakterilerin bizim atık olarak değerlendirdiğimiz ürünlerin gıda, yakıt ve hammadde olarak yeniden değerlendirilmesine kapı açabilir." değerlendirilmesinde bulundu.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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