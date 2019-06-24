Endüstriyel robotlara yapay zekayla geliştirilen yeni fonksiyon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEndüstriyel robotlara yapay zekayla geliştirilen yeni fonksiyon
GeriTeknoloji Endüstriyel robotlara yapay zekayla geliştirilen yeni fonksiyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Endüstriyel robotlara yapay zekayla geliştirilen yeni fonksiyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Endüstriyel robotlara yapay zekayla geliştirilen yeni fonksiyon

Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel otomasyon sektöründe faaliyet gösteren şirket, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için iki yeni MELFA Smart Plus opsiyonel fonksiyon geliştirdi.

Mitsubishi Electric’in orijinal kompakt yapay zeka teknolojisi Maisart ile tasarlanan ‘’MELFA Smart Plus Card Pack” ve “MELFA Smart Plus Card” kestirimci bakım ve güç sensörü fonksiyonlarıyla öne çıkıyor.

Yeni fonksiyonlar sayesinde duruş süresinin azaltılmasına ve genişletme güç sensörlerinin kullanılabilirliğinin iyileşmesine olanak sağlayan Mitsubishi Electric, üretim hızını müşteri talebi ile ilişkilendirmeye yarayan bir ölçüt olan çevrim zamanı ve sistem başlatma sürelerini yaklaşık yüzde 60 oranında kısaltarak üretim sahalarında verimlilik artışına katkıda bulunuyor.

Sanayi 4.0 teknolojilerinin her geçen gün gelişmeye devam ettiği günümüzde üretim tesislerinde endüstriyel robotlara yönelik talep artışı yaşanıyor.

Bununla birlikte verimliliğin artırılması için endüstriyel robotların daha istikrarlı operasyon imkanı sunması ve başlatma prosedürlerinin sadeleştirilmesi büyük önem taşıyor.

Mitsubishi Electric gelecekte, endüstriyel robotlarının verimliliğini ve kullanılabilirliğini arttırmak için yeni fonksiyonlar ve üstün performans özellikleri geliştirerek üretim sahalarında otomasyonu bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalar yapmaya devam etmeyi hedefliyor.  

Çevrim zamanını geleneksel metotlara kıyasla yüzde 60 oranında azaltıyor   

Mitsubishi Electric’in yapay zeka teknolojisi Maisart ile geliştirilen kestirimci bakım fonksiyonu, robotlarda kullanılan sürüş sistemi ürünlerinde rastlanan anormal durumları önceden tespit ederek erken uyarılarla duruş süresinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Başka hiçbir cihaz ya da sensör eklenmesine gerek kalmadan kartın robot kontrol cihazına takılmasıyla yüksek performanslı kestirimci bakım özellikleri hayata geçirilebiliyor.

Maisart, güç sensörü kullanılan sistemlerin parametrelerini otomatik olarak ayarlayarak daha kısa çevrim süresi sağlıyor. Ayrıca hedeflenen noktalara uygulanan basıncı kontrol altına alarak, üretim hızını müşteri talebi ile ilişkilendirmeye yarayan bir ölçüt olan çevrim zamanını geleneksel metotlara kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında azaltıyor. Böylelikle daha yüksek operasyon hızına ulaşılmasına yardımcı oluyor. Otomatik programlama özelliğiyle de daha kısa başlatma süresine olanak sağlayan sistem, başlatma süresini geleneksel metotlara kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında kısaltıyor. Mümkün olan en kısa operasyon süresi için otomatik programlama yapmak adına operasyon başlangıç ve bitiş noktalarının girilmesi yeterli oluyor. 

7 farklı MELFA Smart Plus fonksiyonu 

MELFA Smart Plus’ın mevcut fonksiyonları arasında parametrelerde otomatik ayarlama ve 3D görüntü tanıma performansını iyileştiren MELFA-3D Vision genişletme fonksiyonu ve 2D görüntü sensörleriyle civardaki cihazlara uygun olarak koordinatları düzelterek konumlandırma kesinliğini artıran kalibrasyon destek fonksiyonu yer alıyor.

Smart Plus, robot mekaniğindeki termal genleşmeyi hesaplayarak, konumlandırma kesinliğini artırıyor. Robotun operasyon durumuna göre robotun üzerindeki parçaların ömrünü kontrol ederek kestirimci bakıma olanak sağlıyor. Smart Plus kart ile ilave olarak eklenen yeni bir eksen, robot ile koordinasyonlu bir şekilde çalışıyor.

MELFA Smart Plus Card Pack’da Maisart ile tasarlanan kestirimci bakım ve güç sensörü genişletme fonksiyonları dahil olmak üzere yedi fonksiyonun tamamı bulunurken, MELFA Smart Plus Card’da ise bu fonksiyonlardan herhangi biri yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?