Endüstri 4.0'ı ortaokulda öğrenecekler
Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), uygulamalı müfredatı ile lise eğitiminin yanı sıra Eylül 2018 tarihinden itibaren ortaokul eğitimi de verecek. Henüz ortaokul çağındaki öğrencilerin Endüstri 4.0’a hazırlanarak ileride geleceğin mesleklerinde uzmanlaşmaları ve teknolojiye yön verecek girişimlere imza atmaları amaçlanacak.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini odağa alırken inovasyon ve girişimcilik için fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği içeren branşlararası İngilizce dersler veriliyor. Ayrıca İngilizce dil dersleri anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından veriliyor. Tink, kişiselleştirilmiş eğitim ile yetkinliklere ve önceliklere uygun programlar hazırlayarak öğrencilerin daha büyük hedefler belirlemelerine yardımcı olmayı planlıyor.
Tink Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli, erken yaşta benimsenen yetkinliklerin çocukların geleceklerini şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi: “Günümüzde ülkelerin sermayesi para değil insan kaynağıdır ve bugün eğitim sisteminde bütün dünya dijital devrime nasıl ayak uyduracağını konuşuyor. Bizim de eğitimciler olarak değişen dünyaya ayak uydurmamız, küreselleşme, mesleki çok yönlü bakış, girişimcilik ve teknoloji gibi alanlardaki çeşitli yetkinlikleri
çocuklarımıza erken yaşlarda aktarmamız gerekiyor. Biz Tink olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz ve ikinci senemize adım atarken orta okulumuzu da açarak ailemizi büyütüyoruz.”
Bilgisayarı sadece oyun oynamak için değil, erken yaşlardan itibaren bir üretim aracı olarak kullanan çocuklar yetiştirmemiz gerektiğini belirten Zeynep Dereli şu noktalara dikkat çekti: “Çocuklarımız artık teknolojiyle iç içe büyüyor. Ancak doğru yönlendirilmeleri ve teknolojiye bilinçli bir şekilde yaklaşmaları son derece önemli. Bu nedenle teknoloji alanındaki doğal yeteneklerini etkinlikler ve oyunlar ile kendi gelişimleri için kullanan ortaokul öğrencileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle