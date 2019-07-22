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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
22.07.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Endüstri 4.0 ile robotlar işlerimizi ele mi geçirecek?

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Endüstri 4.0 ile robotlar işlerimizi ele mi geçirecek?

Teknolojinin gelişmesiyle giderek daha belirgin hale gelen Endüstri 4.0 ve tam otomasyon devri pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Robotların giderek iş gücünün yerini almasının insanları korkuttuğunu ifade eden Cem Savaş Aydın, lojistiği sağlayan ve hatta pazarlamaya el atabilecek robotların önümüzde 20 yıl içerisinde hayatımıza girmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Yapay zeka ile kendi kendine karar verebilen makinelerin doğuşu, üreten, tüketen, lojistiği sağlayan ve hatta pazarlamaya el atabilecek robotların önümüzde 20 yıl içerisinde hayatımıza girmesinin mümkün olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Savaş Aydın ‘tam otomasyon’ ile akıllara takılan soruları cevapladı. Aydın, “Tam otomasyon insanlığı hem korkutuyor hem de gelecek hakkında heyecanlandırıyor” dedi.

‘YENİ ÇAĞA AYAK UYDURABİLENLER KAZANACAK’

Endüstri 4.0’ın açacağı yeni çağı değerlendiren Aydın, “Endüstri 4.0 makinelerin kablosuz ağ bağlantıları ve sensörler aracılığıyla imalat hattının sanal kopyasını yapan, kontrol eden ve kendi başına karar verebilen bir sisteme bağlanmasını içeren yeni bir fabrika konseptine verilen isimdir” dedi.

Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Endüstri 4.0 ile imalat teknolojileri ve süreçlerinde otomasyon ve veri paylaşımına yönelik bir trendi ifade etmektedir. Endüstri 4.0 siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve yapay zekâ gibi birçok konsepti içerisinde barındırmaktadır. Endüstri 4.0 ile kesinlikle yeni bir çağa giriyoruz bu yeni çağ eskiden insanlar tarafından yapılan birçok işin makineler tarafından yapılmasına yol açacaktır.  Bu süreç belirli iş kollarının kaybına yol açsa da dördüncü sanayi devriminin trenine atlayabilen ülkelerin üretkenlikleri ve refahlarında ciddi bir artışa yol açacaktır. Endüstri 4.0 ile kesinlikle bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi robotlar hayatımızı ele geçirmeyecek ancak işçilerin yeniden atanması olarak adlandırılan ve bazı işlerin ortadan kaybolmasıyla, bazı yeni işlerin doğmasına yol açan süreç hızlanacak ve fabrikalarda otomasyon ile enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin kullanımı artacaktır.”

‘ENDÜSTRİ 4.0 ALMANYA’DA DOĞDU’

Tam otomasyon fikrinin tarihine değinen Cem Savaş Aydın, “Endüstri 4.0 aslında Alman hükümetinin imalatın dijitalleşmesini amaçlayan bir yüksek teknoloji stratejisidir. Endüstri 4.0 terimi 2011 yılında Hannover fuarında yeniden ortaya atılmış ve Ekim 2012’de Endüstri 4.0 çalışma grubu Alman federal hükümetine Endüstri 4.0 kurulumuna dair önerilerini sunmuştur. Endüstri 4.0 çalışma grubu üyeleri ve ortakları Endüstri 4.0’ın fikir babaları ve ardındaki itici güç olarak tanınmaktadır. Endüstri 4.0 stratejik girişimiyle Alman hükümeti Almanya’yı ileri düzey imalat çözümleri sağlayan öncü bir pazar haline getirmeyi amaçlamaktadır. Endüstri 4.0 stratejik girişiminin imalat sektöründe devrim yaparak dördüncü bir endüstriyel çağı başlatacağına inanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘GELECEK SANILDIĞI KADAR UZAK DEĞİL’

Tam otomasyon çağının sanıldığı kadar uzak olmadığını belirten Aydın, çeşitli fabrikalarda üretim sisteminin değiştirildiğini söyledi.

Aydın, “Endüstri 4.0 ile sağlanan verimlilik artışıyla dünyanın birçok bölgesinde insanların daha önce satın alamadıkları birçok ürüne nispeten ucuz fiyatlarla erişimi mümkün olacaktır. Dördüncü sanayi devrimiyle yeni iş kolları ortaya çıkarken belirli bir takım iş kolları ortadan kalkacaktır. Örneğin siber-fiziksel sistemlerin imal edilmesi ya da bu tarz sistemlerin otonom kararlar verebilmeleri için çeşitli algoritmaların yazılması bu yeni iş kollarına örnek olarak verilebilir. Erik Brynjolfsson ve Andrew McAfee, isimli MIT üniversite profesörleri İkinci Makine Çağı isimli kitaplarında, doğru eğitime veya özel yeteneğe sahip bir işçi olmak için günümüzden daha iyi bir zaman olmadığını çünkü bu insanların teknolojiyi kullanarak değer üretebileceği bir çağda yaşadığımızı ifade etmektedir. Aynı kitapta ise günümüzün sıradan yeteneklere ve ustalığa sahip işçiler için çok kötü bir zaman olduğunu çünkü bilgisayarların, robotların ve diğer dijital teknolojilerin bu yetenekleri ve ustalığı alışılmışın ötesinde bir hızla öğrendiklerini ifade etmektedir. Dolayısıyla değişime ayak uydurmak isteyen ve değişen dünyada değer üretebilmek isteyen insanların kendilerini yeni teknolojiler konusunda donanımlı hale getirmesi önemlidir. Endüstri 4.0 ile imalat sektöründe yaşanacak değişimin çok uzakta olmadığını belirtmekte fayda var, bu değişim süreci oldukça hızlı ilerliyor, örneğin bugün Almanya’da 300’ün üzerinde örnek fabrikada tesis ekipmanlarının bağlantıları, enformasyon teknolojisi sistemleri ve iş modelleri üzerine araştırma enstitüleri ve şirketler tarafından yenilikçi çözümler üretilmektedir” diye konuştu.

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