Endüstri 4.0 çağının simgesi büyük veri ve bulut bilişim olacak

Sayan, 6'ncısı düzenlenen Microsoft Ankara Teknoloji Zirvesi 2018'in açılışında, küresel ölçekte yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümün, sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişimleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Baş döndürücü hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı değişimin sadece ekonomik ve sosyal hayatla sınırlı kalmadığına işaret eden Sayan, bireylerin, kurumlar ve devletler için de yeni fırsatlar ve olanaklar sunduğunu bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin, bilgi ve iletişim teknolojilerini gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası haline getirdiğine dikkati çeken Sayan, "e-Devlet uygulamalarından finans ve bankacılığa, elektronik ticaretten dijital medyaya, giyilebilir teknolojilerden robotik sistemlere, sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar hemen her alana damgasını vuran bilgi ve iletişim teknolojileri katlanarak artan devasa boyutlardaki verileri işliyor, depoluyor ve kullanıyor." diye konuştu.

"Endüstri 4.0" diye adlandırılan yeni bir sanayi devrimiyle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Sayan, bu dönemde robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, 3D baskı, bulut bilişim gibi teknolojilerin kendi içlerinde otomasyonu ve birbirleriyle entegrasyonuyla biçimleneceğini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bugüne kadar olmadığı ölçüde sanayiye ve hayata yön vereceğini dile getirdi.

"Kol gücü yerini zihin gücüne bırakıyor"

Teknolojinin daha önce insanın kol gücünün uzantısı iken Endüstri 4.0 ile zihin gücünün uzantısı haline geleceğini ifade eden Sayan, iletişimin hızlanması, gündelik hayatın teknoloji sayesinde dijitalleşerek, her bireyin internete bağlı cihazlar ve uygulamalar üzerinden ürettiği verinin artması ve bulut bilişim teknolojileri sayesinde veri saklama maliyetlerinin azalması sonucu büyük veri kavramının önem kazandığını anlattı.

Sayan, Endüstri 4.0 çağının simgesinin büyük veri ve bulut bilişim olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Endüstri 4.0'ın madeni olan büyük verinin, yapay zeka uygulamaları ve teknolojileriyle işlenerek altının, elmasın, yakutun ya da zümrütün yerini alan bilgiye dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Bu noktada en önemli zorunluluklardan biri, ülke olarak bu gelişmelere hazır ve sadece mevcut teknolojileri değil, gelecekteki potansiyel gelişmeleri de karşılayacak bir altyapı tesis etmemizdir. Bu altyapının yerli ve milli unsurlarla desteklenmesi olmazsa olmaz şartlarımızdan biridir. Yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, birinci önceliğimiz."

BTK olarak 4,5G yetkilendirmesi kapsamında hizmet sunacak işletmecilere yerli ürün kullanımı konusunda belirli şartlar getirdiklerini anımsatan Sayan, istenilen güçlü altyapı için 4,5G yetkilendirmesinin tek başına yeterli olmayacağını ve sürecin 5G'ye doğru ilerlediğinin farkında olarak çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

"Yazılım endüstrisi daha esnek üretim sürecine sahip"

Cihazlardan ev aletlerine, enerji sistemlerinden kişisel eşyalara kadar tüm donanımların internetin bir parçasına dönüştüğüne dikkati çeken Sayan, günümüzde hayatın akışına, üretime, savunmaya, şehirlere dair sofistike yazılımların gelişmesinin beklendiğini söyledi.

Sayan, "Türkiye gibi genç beyinlere sahip coğrafyalar için yazılım endüstrisi pek çok fırsat vadediyor. Artık cihazlara güç veren şey, donanım kabiliyetleriyle başa baş şekilde çalışabilen yazılımlar. Yazılım endüstrisinin gücü de burada başlıyor. Ülkelerin ihtiyaçlarını gözeterek üretilecek yazılımlar katma değeriyle ihracat potansiyelini artırıyor. Artık ihtiyaca göre sürekli kendini yenileyen sistemler bunu donanım değişikliğiyle değil, yazılımlarla yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi ve teknolojinin etkin kullanımının, üretilmesinin ve altyapısının oluşturulmasının veri güvenliğinin sağlanmasını da zorunlu kıldığını belirten Sayan, bir yandan teknoloji ve hizmetler artarken, bir yandan da siber güvenlik başta olmak üzere birtakım sorunların ortaya çıktığını anlattı.

"Siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası"

Siber güvenliğin artık milli güvenliğin önemli ve ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan Sayan, Siber Olaylara Müdahale Ekibinin (SOME) 2016'da 544, geçen yıl 858 girişime müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ile SOME'ler arasında siber tehdit, zafiyet ve saldırıların güvenli ve hızlı bir biçimde paylaşımını sağlayan SOME İletişim Platformu (SİP) Projesi 2017'de hayata geçirildi ve aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bin 895 kayıtlı siber güvenlik uzmanı SİP sistemini kullanıyor." dedi.

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasındaki en önemli kaynaklardan birinin de yetişmiş insan kaynağı olduğunu dile getiren Sayan, "Bu çerçevede, süratle gerekli adımları atmak ve nitelikli uzmanlar yetiştirerek, ülkemizde siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak durumundayız." ifadesini kullandı.

Sayan, BTK olarak bu konuda önemli çalışmalar yürüttüklerini ve ülkedeki siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, bu çalışmaya herkesin katkı vermesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji alanında, daha çok uluslararası oyuncu çıkarılması ve desteklenmesi gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Sayan, bu amaçla sektörde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için tüm problemlerle birebir ilgilendiklerini kaydetti.