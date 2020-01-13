Endonezya'da 10 yeni kuş türü keşfedildi

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Endonezya'nın Sulawesi Adas'nın yakınında yer alan takımadalarda 10 yeni kuş türü keşfedildi. Araştırmacılar 6 hafta süren keşif gezisinde farklı teknikler kullanarak 5 kuş türü ve 5 alt tür tanımladılar. National University of Singapore'dan Frank Rheindt, bu uzak adaların bir kuş hayatı için oldukça çeşitli zenginliklere sahip olduğunu belirtti. Rheindt, coğrafi olarak sınırlı bir alanda çok sayıda kuş türünün keşfedilmesinin nadir olduğunu da ekledi. Diğer araştırmacılar, 1990'lı yıllarda, adalarda farklı ötücü kuş türlerini görmüşlerdi. Fakat, örnek toplamadıkları için net olarak tespit edilemedi. Bu yüzden Frank Rheindt ve ekibi adalardaki kuş yaşamını araştırmak ve incelemek için örnekler toplamak üzere Endonezya'daki araştırmacılarla bir araya geldi.

Araştırma kapsamında keşfedilen kuşların çoğu en büyük ve en yüksek ada olan Taliabu'da tespit edildi. Burada kuşların fiziksel özelliklerine, DNA yapısına ve seslerindeki değişikliklere dayanarak beş yeni tür ve beş yeni alt tür tanımladılar. Son yıllarda yeni kuş türlerinin daha çok Peru ve Brezilya'da bulunduğunu belirten araştırmacılar, Endonezya'da detaylı araştırılmayan yerlerin bulunması şaşırtıcı olmasa da, bu kuşların kayıtlara geçene kadar bu kadar uzun süredir var olmasının olağandışı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca, çok fazla kuş türünü barındıran çok az yer kaldığını da eklediler.

Yeni keşfedilen kuş türlerinin çoğu, artan ve şiddetli yangın ormanlarından dolayı yaşam alanları daraldığı için tehdit altındalar. Asıl endişe verici olan ise bazı türlerin birkaç on yıldan fazla hayatta kalamaması.