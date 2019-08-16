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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
16.08.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak

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Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak

Bağcılar'da yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 7 projeyle katılacak.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları" sonucunda 7 projeyle finale kalarak bu yıl 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençleri desteklemek ve bu alanlarda çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı’nda yapılacak.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, kişilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre etmeyi amaçlayan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları" sonucunda 7 projeyle finale kalarak TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali "TEKNOFEST"e gidecek olan 12 kişilik takım, "Dijital Su Sigortası", "UyurGezmem", "Kazandıran Üstgeçit", "Kamuflaj Bileklik", "Tanıyan Teknoloji", "Engel(SİZ) Işık" ve "Newton'un Kaskı 4.0" isimli projelerini teknoloji meraklılarına sunacak.

Projelerden, "Uyurgezmem" ile uyurgezerlik sonucu oluşabilecek istenmeyen durumları en aza indirmek hedeflenirken, "Kamuflaj Bileklik" ile hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi, "Newton’un Kaskı 4.0” ile trafik kazalarında sürücü güvenliğinin, "Tanıyan Teknoloji" ile de bebek arabalarında güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da 7 farklı kategoride mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar diledi.

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