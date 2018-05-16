En yüksek hacimli kripto paralar düşüşte

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
DHA
16.05.2018 - 19:01, Son Güncelleme:

En yüksek hacimli kripto paralar düşüşte

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En yüksek hacimli kripto paralar düşüşte

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 93`ünün gerilemesiyle yerini düşüşe bıraktı.

Toplam 1,622 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.80'lik bir düşüşle 8,250 dolara gerilerken, 140 milyar 553 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.3'ünü oluşturdu.
 
Piyasada son 24 saatte en yüksek artış gösteren birim yüzde 11.63 artışla WAX olurken en yüksek düşüş ise yüzde 23.99 ile Mithrill'de görüldü.
 
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 93'ünün ve en yüksek hacimli ilk 10 birimin düşmesiyle piyasa hacmi sabah 376 milyar 494 milyon dolara geriledi.
 
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 357 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
 
- Bitcoin yüzde 5.80
 
- Ethereum yüzde 6.27
 
- Ripple yüzde 8.53
 
- Bitcoin Cash yüzde 11.87
 
- EOS yüzde 13.71
 
- Litecoin yüzde 7.45
 
- Cardano yüzde 10.61
 
- Stellar yüzde 9.61
 
- IOTA yüzde 4.32

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