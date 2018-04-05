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    En yüksek dağın zirvesi mi, kutuplar mı? Gezegenimizdeki en soğuk yer neresi?

    Popular Science
    05.04.2018 - 07:15 | Son Güncelleme:

    Dünya’daki en soğuk yer, kral penguenlerinin evi olarak bildiğimiz Antartika; yani Güney Kutup Bölgesi, Sıfırın altında 93 derecenin ölçüldüğü (2010, Ağustos) Fuji Tepesi 3.800 metre yüksekliğinde.

    Ama yüksek olduğu için soğuk olduğu konusunda bir yanılgı yaratmamak adına belirtelim: Antartika’da deniz seviyesinde olsanız bile Dünya’nın en soğuk yerindesiniz demektir. Öyle soğuk ve rüzgarlı ki en dayanıklı insanların bile, sürekli hareket halinde olsalar dahi 6-8 dayanabilecekleri söyleniyor.

    Şöyle söyleyelim; Antartika’da Güneş ışınlarının 120 bin yıldır üzerine düşmediği bölgeler mevcut. Örneğin Whillans Gölü bunlardan biri. Sadece 2 metre derinliğinde olan bu göl, 800 metrelik bir buzulun altında saklanıyor ve ancak Dünya2nın iç katmanlarından yayınlan sıcaklıkla ısınabiliyor. Ama tamamen zifiri karanlığa gömülmüş bu gölde bile yaşam var. Tabii tek hücreliler seviyesinde. Antartika’nın sadece soğuğu değil, rüzgarları da ünlü. Saatte 320 km hıza ulaşabilen fırtınalar ölçüldü. Peki en soğuk ikinci yer neresi? Tabii ki Alaska. Alaska’daki McKinley Dağı’nda sıcaklığın -73,8 dereceye düşebildiği biliniyor. Onu da Sibirya takip ediyor. Kutup bölgesine yakın olan Verkhoyansk zaten kurtların hakimiyet sürdüğü bir bölge. Burada ölçülen rekor sıcaklıksa -60,8 derece.

    Hepimizin ilk 3’te olmasını beklediği Grönland ise 4. sırada. 1991 yılında -69,4 derecelik rekoru kırdı ve 5. sırada Kanada var. Yukon bölgesindeki Snag kasabasında -62,7 derecelik dondurucu soğuklar yaşanabiliyor.

    Etiketler: En soğuk yerler , Dünya'da en soğuk yer , Derecesi
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