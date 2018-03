En uzun ömürlü hücremiz bakın hangisiymiş?

Her birimiz 100 trilyon hücreye sahibiz ve vücutlarımızda beyin hücrelerinden kan hücrelerine kadar uzanan 200 civarında farklı hücre türü mevcut. Embriyo aşamasında hücrelerimizin bazıları örneğin beyin, cilt ya da böbrek hücrelerine dönüşür. Beyin hücreleri dışında hiçbir hücremiz kalıcı değil. Ölen hücrelerin yerine yenilerini koymak için her gün 300 milyar hücre üretiyoruz.

Mide hücrelerin ele alalım. Sürekli asitle yıkandıkları için büyük bir hızla yenilenirler. Bu yüzden her 3-4 günde bir yeni bir mide astarı dokusuna sahip oluyoruz. Beyaz kan hücrelerinin bazıları da sadece 2 gün yaşayabiliyor. Diğer kan hücreleri 4 ay kadar dayanabiliyor. Her 7 yılda yeni bir insan olduğumuz çünkü tüm hücrelerimizin yenilendiği bilgisi de doğru sayılır; her birimizin vücudu 7-10 yılda bir hücresel açıdan yenilenmiş oluyor.

En uzun ömürlü hücrelerimizin hangisi olduğunu belirlemek için uzun yıllar boyunca yaşayabilenlere kısaca bir göz atalım:

Yumurta hücreleri - 50 yıl

Kalp kası hücreleri - 40 yıl

Çizgili kas hücreleri - 15 yıl

Yağ hücreleri - 8 yıl

Kazanan, yumurta hücreleri gibi görünüyor olsa da aslında bize kalıcı gibi gelen beyin hücrelerinin ömrü de 200 yıldan biraz fazla. Dolayısıyla en uzun ömürlü hücrelerimizin beyin hücreleri olduğu ortada.