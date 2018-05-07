En ucuz iPhone X nerede? Ülke ülke iPhone X fiyatları
iPhone X almayı düşünüyorsunuz; ancak Türkiye'de pahalı olması nedeniyle yurt dışından getirmek istiyorsunuz. Peki en ucuz iPhone X hangi ülkede satılıyor? Sadece ABD'den de en ucuz iPhone X'i alabilirsiniz? Yoksa ABD'lere kadar gitmeye gerek yok mu? İşte ülkeden ülkeye en ucuz iPhone X fiyatları...
Apple'ın geçen yıl tanıttığı yeni modelleri iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin ülkeler bazındaki fiyatları kullanıcıların da kafalarını karıştırıyor ve en ucuz iPhone X'i hangi ülkede bulabileceğini araştırıyor. İşte ülke ülke yeni iPhone modellerinin fiyatları...
iPhone X: 999 dolar (ABD)
iPhone 8: 699 dolar (ABD)
iPhone 8 Plus: 799 dolar (ABD)
iPhone X: 1579 dolar (Avustralya)
iPhone 8: 929 dolar (Avustralya)
iPhone 8 Plus: 1299 dolar (Avustralya)
iPhone X: 1149 euro (Almanya)
iPhone 8: 799 euro (Almanya)
iPhone 8 Plus: 909 euro (Almanya)
iPhone X: 1159 euro (Fransa)
iPhone 8: 809 euro (Fransa)
iPhone 8 Plus: 919 euro (Fransa)
iPhone X: 1159 euro (İspanya)
iPhone 8: 809 euro (İspanya)
iPhone 8 Plus: 919 euro (ispanya)
iPhone X: 1189 euro (İtalya)
iPhone 8: 839 euro (İtalya)
iPhone 8 Plus: 949 euro (İtalya)
iPhone X: 999 sterlin (İngiltere)
iPhone 8: 649 strelin (İngiltere)
iPhone 8 Plus: 799 sterlin (İngiltere)
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