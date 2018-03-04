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    En küçük telefon sahalara geri döndü!

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    Light Phone adını taşıyan ve özelliklerinden öte minik tasarımıyla öne çıkan telefon yeniden dünyanın karşısına çıktı.

    İlk olarak 2015 yılında Kickstarter'da görünen kredi kartı boyutundaki 'Light Phone'un yeni versiyonu göründü. Light Phone 2 ile arama yapabiliyor, SMS gönderebiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz. Cihaz üzerinden bir önceki versiyonda olduğu gibi internet hizmeti verimiyor.

    Başka bir deyişle Light Phone 2 tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi sosyal medyaya giremiyor, internete bağlanamıyor.

    En küçük telefon sahalara geri döndü

    Cihazın öne çıkan özelikleri:

    Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan telefonun ağırlığı 80 gram
    500 mAh batarya
    LightOS işletim sistemi
    Qualcomm MSM8909W
    250 dolar fiyat etiketine sahip olan Light Phone 2 önümüzdeki yılın Nisan ayında kullanıcılara teslim edilecek.

    Etiketler: light phone , telefon , akıllı telefon
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