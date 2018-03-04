En küçük telefon sahalara geri döndü!

İlk olarak 2015 yılında Kickstarter'da görünen kredi kartı boyutundaki 'Light Phone'un yeni versiyonu göründü. Light Phone 2 ile arama yapabiliyor, SMS gönderebiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz. Cihaz üzerinden bir önceki versiyonda olduğu gibi internet hizmeti verimiyor.
Başka bir deyişle Light Phone 2 tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi sosyal medyaya giremiyor, internete bağlanamıyor.
Cihazın öne çıkan özelikleri:
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan telefonun ağırlığı 80 gram
500 mAh batarya
LightOS işletim sistemi
Qualcomm MSM8909W
250 dolar fiyat etiketine sahip olan Light Phone 2 önümüzdeki yılın Nisan ayında kullanıcılara teslim edilecek.