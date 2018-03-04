En küçük telefon sahalara geri döndü!

İlk olarak 2015 yılında Kickstarter'da görünen kredi kartı boyutundaki 'Light Phone'un yeni versiyonu göründü. Light Phone 2 ile arama yapabiliyor, SMS gönderebiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz. Cihaz üzerinden bir önceki versiyonda olduğu gibi internet hizmeti verimiyor.

Başka bir deyişle Light Phone 2 tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi sosyal medyaya giremiyor, internete bağlanamıyor.





Cihazın öne çıkan özelikleri:

Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan telefonun ağırlığı 80 gram

500 mAh batarya

LightOS işletim sistemi

Qualcomm MSM8909W

250 dolar fiyat etiketine sahip olan Light Phone 2 önümüzdeki yılın Nisan ayında kullanıcılara teslim edilecek.