En kırmızı Sevgililer Günü hediyesi önerileri
Sevgililer Günü için alacağınız hediyeye henüz karar veremediyseniz Apple'ın en kırmızı Sevgililer Günü hediye önerilerine de göz atın.
Apple Watch ile sevdiğinizin her zaman yanında olun. Sevdiğinizin kalbine yakın olmak, hem zihin hem de beden sağlığını koruması için ona Apple Watch hediye edebilirsiniz.
Ayrıca onu sevindirmek için tarzına uyacak birbirinden çekici kayışlardan birini de hediye edebilirsiniz. (PRODUCT) Red güzel bir alternatif olabilir.
Üstün akıllı, olağanüstü alımlı iPhone XR
Sevgilinize çığır açan teknolojilerle donatılmış ve göz alıcı kırmızı rengiyle yeni bir iPhone XR (PRODUCT) RED* hediye ederek onu anlamlı bir hediyeyle sevindirebilirsiniz.
*Yapılan her (PRODUCT)RED satışının bir bölümü danışmanlık hizmetlerine, testlere ve HIV’in anneden karnındaki bebeğe bulaşmasını önleyen ilaçlar sağlayan programlara katkıda bulunuyor.
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