En iyisi hangisi: Kirin 980 mi yoksa A12 Bionic mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
26.09.2018 - 08:20, Son Güncelleme:

En iyisi hangisi: Kirin 980 mi yoksa A12 Bionic mi?

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En iyisi hangisi: Kirin 980 mi yoksa A12 Bionic mi?

Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'nin, Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geride bırakacağından emin!

Apple geçtiğimiz günlerde iPhone XS ile beraber 7nm mimarisine dayanan yeni işlemcisi A12 Bionic'i de piyasaya sürmüş oldu. Ancak Apple'dan birkaç hafta öncesinde Huawei, 7nm mimarisindeki ilk işlemcisi Kirin 980'i IFA 2018 kapsamında tanıtmıştı. Elbette işlemciyi henüz bir akıllı telefon içinde çalışırken görmedik. Kirin 980, Huawei Mate 20 ile beraber gelecek. Huawei Mate 20 ise, 16 Ekim'de Londra'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

Huawei, geliştirdiği Kirin 980'e fazlasıyla güveniyor. Özellikle yapay zeka alanında üzerine çalışılan işlemci, 3 yıldır geliştirme aşamasında. Güç, verimlilk, yapay zeka ve bağlantı konularına bu işlemcisi ile bir hayli eğilen Huawei, işlemcide 6.9 milyon transistöre yer verniş. Kirin 980 ile Kirin 970'e kıyasla yüzde 75 yüksel CPU ve yüzde 46 hızlı GPU performansı sunacak olan Huawei, güç verimliliğinde de büyük aşama kaydetmiş gibi görünüyor. CPU noktasında yüzde 57 daha verimli çalılşan Kirin 980, GPU'da ise yüzde 178 daha verimli.

Kirin 980 ile nöral ağ noktasında gelişim kaydeden Huawei, dakikada 4500 görüntü üzerinde çalışabilen yeni işlemcisiyle, yapay zekasıyla parmak ısırtacak gibi görünüyor. Tahmin yeteneğini arttıran AI işlemi, böylece kullanıcıya daha fazla içerik sunabilecek. Tüm bunların neticesinde bir diğer 7nm'lik işlemci olan Apple A12 Bionic karşısında nasıl performans göstereceği de merak konusu elbette. Ancak elbette tüm bunları canlı kanlı bir şekilde Mate 20 tanıtıldıktan sonra görebileceğiz.

Son olarak bağlantı konusunda 1.4 Gbps'in üzerindeki indirme hızlarına sahip LTE Cat.21'i destekleyen ilk işlemcisi olacak olan Kirin 980, böylece akıllı telefon dünyasının önemli kilometre taşlarından biri olabilir.

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