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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji Özel
13.02.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

En iyi performansa sahip iOS cihazlar açıklandı

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En iyi performansa sahip iOS cihazlar açıklandı

iOS işletim sistemine sahip en güçlü telefonlar AnTuTu tarafından listelendi. İşte en iyi performansa sahip iOS cihazlar...

Akıllı telefonlar üzerinde çeşitli performans testleri uygulayan AnTuTu, bu test üzerinden cihaza belirli ölçüde puan veriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Android telefonlar teste tabii tutulmuştu şimdi de sıra iOS cihazlara geldi.

Resmi site üzerinden en güçlü iOS cihazları listeleyen AnTuTu testinde liderliği 562.279 puanla 11 inçik iPad Pro 2018 kaptı. Onu takip eden 12.9 inç boyutundaki iPad Pro 2018 ise 553.228 puan alarak ikinci oldu.

Apple'ın amiral gemisi iPhone XS, 362.035 puan ile üçüncü sırada yer almaya hak kazanarak en iyi performansa sahip iOS telefon oldu. iPhone XS'in ardından ilk iki sıra iPhone XS Max ve iPhone XR ile şekillendi. Bununla beraber AnTuTu testinin son üçü, sırasıyla iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 ile belirlendi. 

iPad Pro 2018 (11 inç) - 562.279

iPad Pro 2018 (12.9 inç) - 553.228

iPhone XS - 361.035

iPhone XS Max - 358.570

iPhone XR - 352.324

iPad Pro - (10.5 inç) - 286.519

iPad Pro - (12.9 inç) - 280.804

iPhone X -  253.067

iPhone 8 Plus  248.574

iPhone 8  - 239.478  

iPhone'larda arama bekletme özelliği nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde iPhone'larda arama bekletme özelliği nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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