En iyi PC temizleme araçları
Teknoloji sürekli gelişiyor ve cihazlarımız da haliyle yavaşlıyor. Yeni kullanılmaya başlayan web teknolojileri, programlar, oyunlar derken bilgisayarlarımız yavaşlamaya başlıyor. İşte tam da bu noktada bilgisayar hızlandırma programlarına veya yöntemlerine bakıyoruz.İşte bilgisayarların hızlanmasını sağlayacak en iyi PC temizleme araçları...
Bugün sizler için bilgisayar hızlandırma konusunda en çok kullanılan ve fayda sağlayan programları paylaşıyoruz. Bu programlar içerisinde özellikle Windows işletim sistemine sahip cihazlar için bir hayli yararlı özellik ve modüller bulunuyor.
Bilgisayarınızda önbellek, geçici dosyalar, hata günlükleri vb. dosyalardan temizleyerek performansını dengede tutabilirsiniz. Bu tür dosyaları düzenli olarak temizlemediğinizde, boyutu onlarca GB’a kadar çıkarak fazla yer kaplayabilir. Bunun sonucunda da çeşitli yazılım hataları ve sistem yavaşlamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
CCleaner uygulaması, bu alanda en popüler araçların başında yer alıyor. Hangi verileri silmek istediğinizi kendiniz seçebiliyor ve önemli bir şey silme korkusunu yenebiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz diğer temizleme araçlarına da göz atabilirsiniz.
BleachBit ve Remo More uygulamalarından da faydalanabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle