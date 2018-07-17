En iyi oyun bilgisayarları
Piyasadaki neredeyse tüm oyunları en iyi performans ile çalıştıran bilgisayarlar her oyun severin gönlünde taht kuradursun, tercihin hangi cihazdan yana kullanılacağı çoğu zaman sevimsiz bir sürece dönüşebiliyor. İşte 2018'in en iyi oyun bilgisayarları...
Digital Storm Equinox
15.6 inç ekran boyutuna ve 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip oyun bilgisayarı, Core i7 işletim sistemine ve 16 GB RAM'e sahip. Yurtdışı satış fiyatı ise 1.956 dolardan başlıyor.
Acer Nitro 5
15.6 inç ekran boyutuna ve 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip bilgisayar Core i7 işletim sistemine ve 16 GB RAM'e sahip. Türkiye'de bilgisayar 4100 ila 6490 TL arasında değişkenlik göstermekte.
Gigabyte Aero 15X
i7 işletim sistemli oyun bilgisarı 5mm inceliğe sahip. 4K görüntü kalitesiyle oyun oynamak çok zevkli! Yurtdışı satış fiyatı ise 2.299 dolar.
Asus Zephyrus GM501
8nci nesil i7 işlemciye sahip olan bilgisayar GTX 1070 grafiklerine sahip. Yalnızca 2.45 kg ağırlığa sahip bilgisayar, yanınızda taşımanıza da olanak sağlıyor.
Asus Rog Strix Scar II
32 GB Ram'e ve 15 inç 1080p görüntü kalitesine sahip bilgisyarın 2.4 kg olması taşınmasını kolaylaştıracak. GTX 1070 grafik işlemcisi ile oyun oynamak çok renkli. Yurtdışı satış fiyatı ise 1.999 dolardan başlıyor.
MSI GS65 Stealth Thin
17.9 mm incelikte ve 1.88 kg ağırlığa sahip olan bilgisayarda dikkat çeken taraf ekran. Yüzde 82 ekran/kasa gibi bir orana sahip. Yenilenmiş Dragon Center 2.0 sayesinde oyun performansınız artacak. Fiyatı ise 1.799 dolardan başlıyor.
Razer Blade 15
MacBook ile karşılaştırmaları yapılan Razer Blade 15, son çıkan bilgisayarlar arasında en iyiler listesinde. 16 GM Ram'e ve i7 işletimciye sahip bilgisayarda NVIDIA GeForce GTX 1060 grafik işlemcisi de mevcut. Yurtdışı fiyatı 2.199 dolardan itibaren.
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