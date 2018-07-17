En iyi oyun bilgisayarları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEn iyi oyun bilgisayarları
GeriTeknoloji En iyi oyun bilgisayarları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
17.07.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

En iyi oyun bilgisayarları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En iyi oyun bilgisayarları

Piyasadaki neredeyse tüm oyunları en iyi performans ile çalıştıran bilgisayarlar her oyun severin gönlünde taht kuradursun, tercihin hangi cihazdan yana kullanılacağı çoğu zaman sevimsiz bir sürece dönüşebiliyor. İşte 2018'in en iyi oyun bilgisayarları...

Digital Storm Equinox

15.6 inç ekran boyutuna ve 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip oyun bilgisayarı, Core i7 işletim sistemine ve 16 GB RAM'e sahip. Yurtdışı satış fiyatı ise 1.956 dolardan başlıyor.

En iyi oyun bilgisayarları

Acer Nitro 5

15.6 inç ekran boyutuna ve 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip bilgisayar Core i7 işletim sistemine ve 16 GB RAM'e sahip. Türkiye'de bilgisayar 4100 ila 6490 TL arasında değişkenlik göstermekte.

En iyi oyun bilgisayarları

Gigabyte Aero 15X

i7 işletim sistemli oyun bilgisarı 5mm inceliğe sahip. 4K görüntü kalitesiyle oyun oynamak çok zevkli! Yurtdışı satış fiyatı ise 2.299 dolar.

En iyi oyun bilgisayarları

Asus Zephyrus GM501

8nci nesil i7 işlemciye sahip olan bilgisayar GTX 1070 grafiklerine sahip. Yalnızca 2.45 kg ağırlığa sahip bilgisayar, yanınızda taşımanıza da olanak sağlıyor.

En iyi oyun bilgisayarları

Asus Rog Strix Scar II

32 GB Ram'e ve 15 inç 1080p görüntü kalitesine sahip bilgisyarın 2.4 kg olması taşınmasını kolaylaştıracak. GTX 1070 grafik işlemcisi ile oyun oynamak çok renkli. Yurtdışı satış fiyatı ise 1.999 dolardan başlıyor.

En iyi oyun bilgisayarları

 

MSI GS65 Stealth Thin

17.9 mm incelikte ve 1.88 kg ağırlığa sahip olan bilgisayarda dikkat çeken taraf ekran. Yüzde 82 ekran/kasa gibi bir orana sahip. Yenilenmiş Dragon Center 2.0 sayesinde oyun performansınız artacak. Fiyatı ise 1.799 dolardan başlıyor.

En iyi oyun bilgisayarları

Razer Blade 15

MacBook ile karşılaştırmaları yapılan Razer Blade 15, son çıkan bilgisayarlar arasında en iyiler listesinde. 16 GM Ram'e ve i7 işletimciye sahip bilgisayarda NVIDIA GeForce GTX 1060 grafik işlemcisi de mevcut. Yurtdışı fiyatı 2.199 dolardan itibaren.

En iyi oyun bilgisayarları

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Huawei GPU Turbo güncellemesinin dağıtımına başlıyor

Windows 10 nasıl hızlandırılır?

Hürjet ilgi odağı oldu

İran yasak dinlemedi, Telegram'ı kullanmaya devam ediyor!