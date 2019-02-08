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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.02.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

"En İyi Deneyim Mucidi" seçildi

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"En İyi Deneyim Mucidi" seçildi

Teknosa, dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesi Everest ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödüllerinde "En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi" oldu.

Teknosa, en iyi müşteri deneyimini sağlamak için hayata geçirdiği dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesi Everest ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödüllerinde "En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi" seçildi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, en iyi müşteri deneyimini sunmak için geçen yıl başlattığı dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesi Everest ile ilk ödülünü aldı.

Bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation'ın (IDC) Türkiye ofisi tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödüllerinde, Everest, "En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi" seçildi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, bu yıl ilk defa düzenlenen IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri için 54 kurumdan gelen toplam 95 proje yarıştı. Projeler, üst düzey yöneticilerden oluşan 50 kişilik jürinin oylarıyla seçildi. Teknosa'nın birinci olduğu kategoride müşterilerini, iş ortaklarını, çalışanlarını da kapsayan iş ekosisteminde fiziksel ve dijital entegre kanal kullanarak yenilikçi deneyimler sunan firmalar değerlendirildi.

Teknosa Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göksel Marangoz, şu sözleri kaydetti:

"2018’de çok daha kapsayıcı, çatı bir proje başlattık. 'Everest: Müşteri Deneyiminde Zirve Yolu' diye adlandırdığımız projemizin özelliği, birbirinden farklı ürünlerde aynı paralelde geliştirmeler yapılması, ERP, CRM, e-ticaret, mobil aplikasyon, mağazalar, yazar kasa, çağrı merkezi platformlarının tek bir entegrasyon mimarisi kullanılacak şekilde hayata geçirilmesiydi. SAP Hybris Ecommerce Cloud platformuna geçiş yaparak online alışveriş kanalımızın altyapısını ve yüzünü yeniledik.

Teknosa mobil uygulamalarımız da e-ticaret bulut uygulamasına özel olarak yeniden tasarlandı. Bu çalışmalar sürerken, Hybris ile entegre çalışan, ileri veri analitiği ve kampanya yönetimi becerilerine sahip yeni CRM platformunu Microsoft Dynamics ile oluşturduk. Çevik proje yönetimi ve ekiplerimizin yüksek performansı sayesinde projelerimizin ana fazlarını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı başardık. Sektörün önemli temsilcilerinin projemizi çok değerli kurum projeleri arasından seçmesi, bundan sonra müşterilerimize değer sunacak yeni geliştirmeler için bizi çok motive etti."

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