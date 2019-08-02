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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.08.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

En iyi 3 boyutlu baskı uygulamaları

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En iyi 3 boyutlu baskı uygulamaları

Dünyanın en heyecan verici teknolojilerinden 3D baskı hayallerin ötesine geçiyor. Yılın en iyi 10 3D baskı uygulamasının arasında yapay uzuvlardan otomobil kopyalamaya, kıyafetten tarihi eserlere kadar birbirinden ilginç yenilikler var…

1 - Okyanus çöpünden proteze

Tasarımcı: Milyonlarca Dalga Projesi / Greenbatch / 3DUniverse
Avustralyalı kar amacı gütmeyen Greenbatch ve 3D Universe, okyanuslardaki milyonlarca plastik atığı kullanmak amacıyla güçlerini birleştirdi. 3D teknolojisi ile bu atıkları kullanarak çalışabilen protez uzuvlar yaratmayı başardılar.

2 - 3D baskı teknolojisi ile hayat kurtar

Tasarımcı: 3D Systems / OpHeart
3D baskı teknolojisi sağlık sektöründe de birçok farklı uygulamada kullanıyor. Ameliyat esnasında doktorlara ve cerrahlara yardımcı oluyor. Bunun örneği kâr amacı gütmeyen OpHeart tarafından, kalp krizi geçiren veya kalp yetmezliği olan çocukların ameliyatlarında kalp cerrahlarına yardımcı olmak için anatomik modeller üreterek mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi almalarına yardımcı oluyor.

En iyi 3 boyutlu baskı uygulamaları

3 - 3D baskı ile catwalk yürüyüşü

Tasarımcı: Julia Daviy
Moda, tekstil baskı sektöründeki yeniliklerden uzun bir süredir faydalanıyor. Tasarımcılar şimdi de 3D baskı teknolojilerine göz dikmiş durumda. Julia Daviy yeni tasarımını ‘The Fragility Dress’ (Kırılganlık Kıyafeti) adı altında sundu.

4 - Otomobilde kahve?
Tasarımcı: Senseo
Marie 3D, bu yaratıcı uygulamayı üretmek için kahve makinesi üreticisi Senseo ile birlikte çalıştı. Dev bir kahve makinesi bir aracın üzerine monte edilerek Fransa Bisiklet Turu organizasyonu süresince Fransa sokaklarında dolaştı. Bu uygulamada Marie, 3D teknolojilerinden faydalandı. 

En iyi 3 boyutlu baskı uygulamaları

5 - 4 günde otomobil kopyalandı

Baskı Merkezi: Colorzenith
İtalyan baskı sağlayıcısı Colorzenith 3D, Don Pasquale operası için klasik İtalyan otomobil Lancia B24'ün gerçek boyutta bir kopyasını aldı. Tasarımcı Gio Forma tarafından tasarlanan otomobil, sadece dört günde bir Massivit 1800 3D yazıcıda üretildi. Araç, operanın en ünlü sahnelerinden birinde soprano Rosa Feola eşliğinde sahneye çıkıyor.

6 - Ayakkabınız ayağınıza tam uysun

Tasarımcı: PLAE
3D baskı teknolojisinden yararlanan bir diğer moda markası ve ayakkabı üreticisi PLAE oldu. Şirket müşterilerin ayakkabı tabanlarını evden 3D olarak basmalarına olanak tanıyor. Böylece daha konforlu bir giyim sağlanmış oluyor.

En iyi 3 boyutlu baskı uygulamaları

7- Dinozorlar geri döndü

Geniş format baskı merkezi: Metropole
METROPOLE, Paris'teki Ulusal Tarih ve Doğa Müzesi’nde bir paleontoloji sergisini tanıtmak için bu tam boyutlu Triceratop'ları üretmek için Massivit 1800 3D yazıcısını kullandı. Basmanın sadece iki gün sürdüğü 3D baskı, 1.8 metre genişliğinde, 2.33 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde.

8- Antik dünyayı hayata geçirmek

Baskı merkezi: Stratasys
3D baskı lideri Stratasys, dünyanın en ünlü eserlerinden ve tarihi eserlerinden bazılarını 3D baskı biçiminde yeniden hayata geçirmek için Google Sanat ve Kültür ile bir araya geldi. Stratasys J750 3D Yazıcıda üretilen resim, Tayland'daki Ayutthaya tapınağının minyatür bir versiyonunu gösteriyor.

9- Kendi kar küreme makinanı üret

Tasarımcı: Spyker Workshop
Ani bir kar fırtınasıyla karşılaşırsanız, neden çözümü 3 boyutlu olarak yazdırmıyorsunuz? Spyker Workshop’taki ekip, müşterilerin evden kendi 2X Spyker KAT kar küreme makinasını 3D olarak yazdırmalarını sağlayan yeni bir teklif geliştirdi.

En iyi 3 boyutlu baskı uygulamaları

10- Engellinin hayalini gerçekleştirmek
Baskı merkezi: Dangling Carrot Creative
Star Wars hayranı olan bir engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için 3D teknolojisi kullanıldı. 13 yaşındaki Vedant Singhania isimli Star Wars hayranına, Star Wars’taki X-Wing’lerden birine benzeyen tekerlekli sandalye hediye edildi.

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