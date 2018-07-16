En iyi 10 Android oyunu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
16.07.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

En iyi 10 Android oyunu

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En iyi 10 Android oyunu

Mobil oyunların gelişmesi ve grafiklerinin iyileştirilmesinden sonra birçok oyuncu mobil platform oyunlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. İşte oyun severlerin beğenisine sunulan yeni Android oyunları...

1. Fracter

En iyi 10 Android oyunu

Monokrom (siyah-beyaz) temalı oyunda amacınız ışıkları geri getirebilmek. Bu amaçla pek çok puzzle'ı çözmeye çalışıyor ve bölümleri geçiyorsunuz. Bunları yaparken de bir yandan korkutucu yaratıklarla da baş etmeniz gerekiyor. Oyunun fiyatı ise 22,99 TL

2. The Walking Dead: Our World

En iyi 10 Android oyunu

Dizisi büyük hayran kitlesine sahip olan The Walking Dead'ın VR destekli yeni oyunu ile mahallenizde ya da evinizin içinde zombilerle savaşacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. Oyun ücretsiz olarak Play Store'da yer alıyor.

3. Fighting Fantasy Legends Portal

En iyi 10 Android oyunu

Aksiyon, strateji ve macera üçlemesinin harmanlandığı Fighting Fantasy, oyunculara iyi zaman geçirmeyi vaad ediyor. Oyun genel olarak Lauge of Legends'e benzerliği ile dikkat çekiyor. Oyunun ücreti ise 22.99 TL

4. Portal Drop

En iyi 10 Android oyunu

Oyundaki amacınız elinizde bulunan altıgen yapıyı, sağ ve solda bulunan portallara düşürebilmek. Bunun için de altıgeninizin üzerinde durduğu taşları doğru şekillerde kırmanız gerekiyor. Oyun ücretsiz olarak yayınlanıyor.

5. Dawn Break -Origin-

En iyi 10 Android oyunu

RPG türündeki bu oyun çevrimdışı olarak da oynanabilmesi ile aynı türdeki diğer oyunlara fark atıyor. Oyunu Play Store'da ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

6. Outrace

En iyi 10 Android oyunu

Outrace oyununda mümkün olduğunca hızlı giderken ayrıca en fazla sayıda rakibi de yoldan çıkarmanız gerekiyor.

7. Minion Wire

En iyi 10 Android oyunu

Noktaları birbirine bağlayarak en uzun yolu oluşturmanız gereken oyunda dikenli toplara ise oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

8. Uncharted Ocean

En iyi 10 Android oyunu

Bu denizcilik oyununda amacınız en büyük gemi filosunu kurarak yeni keşifler yapmanız gerekiyor. Bu sırada çevrenizde gezen korsanlarla savaşmanız gerekebilir.

9. Space Wall

En iyi 10 Android oyunu

Oyunun amacı size verilen değişik yapıları, ortasında belli şekillerde delikler bulunan duvardan geçirebilmek. Elinizdeki şekli verilen zaman içinde duvardan geçirecek şekilde ayarlayamazsanız oyunu kaybediyorsunuz. Yaratıcılık, strateji ve zamanlamayı birleştiren Space Wall, Play Store'da ücretsiz olarak sizleri bekliyor.

10. Trade Island

En iyi 10 Android oyunu

Trade Island'da ürünler üretip anlaşmalar yaparak adanızı büyütmeye çalışıyorsnuz. Bu sırada adada yaşayan herkesin mutlu olması için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Herkesin kendi hayatı ve mutluluğu olan oyunda yaşayanlarla birebir özel olarak ilgilenmeniz gerebilir.

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