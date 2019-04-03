En fazla çalışan sirkülasyonu teknoloji şirketlerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEn fazla çalışan sirkülasyonu teknoloji şirketlerinde
GeriTeknoloji En fazla çalışan sirkülasyonu teknoloji şirketlerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.04.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

En fazla çalışan sirkülasyonu teknoloji şirketlerinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En fazla çalışan sirkülasyonu teknoloji şirketlerinde

Teknoloji şirketlerinde ve dijital mecralara temas eden yeni iş alanlarında, çalışan sirkülasyonu ya da sektörel tabirle ‘’turn-over’’ günümüz iş dünyasının bir gerçeği. Üstelik geleneksel insan kaynakları yargılarının aksine bu sektörlerdeki sirkülasyonun olumsuz bir algısı da yok.

Büyük teknoloji şirketlerinin ve yeni medya alanında söz sahibi olan markaların sunduğu veriler gösteriyor ki, hem çalışanlar hem de işverenler bu değişimi gerekli görüyor.

Maksimum çalışma süresi 2 yıl

Çalışanların, aynı şirkette ortalama çalışma süreleri incelendiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Söz konusu şirketlerin dünyaya yön verdiği düşünülürse, bu süreler oldukça şaşırtıcı. İşte şirkletlere göre ortalama çalışma süreleri:

Facebook: 2.02 yıl
Google: 1.90 yıl
Oracle: 1.89 yıl
Apple: 1.85 yıl
Amazon: 1.84 yıl
Twitter: 1.83 yıl
Microsoft: 1.81 yıl
Airbnb: 1.64 yıl
Snap Inc: 1.62 yıl
Uber: 1.23 yıl

İstikrar her zaman başarıyı getirmiyor

Araştırma sonuçları gösteriyor ki, geleneksel mesleklerde başarı, istikrarla doğru orantılı. Ancak söz konusu yeni dünya düzeni, teknoloji ve dijital mecralar olunca işler değişiyor. Örneğin; geleneksel mecralarda çalışan bir pazarlama uzmanının uzun yıllar aynı şirkette bulunması tecrübeye bağlı olarak büyük fayda sağlayabilirken, bir dijital pazarlama uzmanının aynı şirkette uzun yıllar çalışması tam tersi bir etki yaratıyor. Çünkü dijital mecralarda sürekli güncellenme, yenilenme, farklı bakış açılarıyla strateji geliştirme gibi ihtiyaçlar kaçınılmaz oluyor.

Çalışanlar açısından bakıldığında turn-over, kısa sürede birçok farklı yerde deneyim kazanma, zengin bir portfolyo oluşturma, çevre edinme gibi avantajlar sağlıyor. İşverenler açısından bakıldığında ise, hizmet verilen alanda müşterilere daha farklı, daha zengin bir bakış açısıyla, daha kreatif, kendini tekrar etmeyen işler sunma imkanı doğmuş oluyor. Ancak yine de bu sirkülasyonun her iki taraf için de yorucu olduğu bir gerçek.

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?