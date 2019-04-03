En fazla çalışan sirkülasyonu teknoloji şirketlerinde
Teknoloji şirketlerinde ve dijital mecralara temas eden yeni iş alanlarında, çalışan sirkülasyonu ya da sektörel tabirle ‘’turn-over’’ günümüz iş dünyasının bir gerçeği. Üstelik geleneksel insan kaynakları yargılarının aksine bu sektörlerdeki sirkülasyonun olumsuz bir algısı da yok.
Büyük teknoloji şirketlerinin ve yeni medya alanında söz sahibi olan markaların sunduğu veriler gösteriyor ki, hem çalışanlar hem de işverenler bu değişimi gerekli görüyor.
Maksimum çalışma süresi 2 yıl
Çalışanların, aynı şirkette ortalama çalışma süreleri incelendiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Söz konusu şirketlerin dünyaya yön verdiği düşünülürse, bu süreler oldukça şaşırtıcı. İşte şirkletlere göre ortalama çalışma süreleri:
Facebook: 2.02 yıl
Google: 1.90 yıl
Oracle: 1.89 yıl
Apple: 1.85 yıl
Amazon: 1.84 yıl
Twitter: 1.83 yıl
Microsoft: 1.81 yıl
Airbnb: 1.64 yıl
Snap Inc: 1.62 yıl
Uber: 1.23 yıl
İstikrar her zaman başarıyı getirmiyor
Araştırma sonuçları gösteriyor ki, geleneksel mesleklerde başarı, istikrarla doğru orantılı. Ancak söz konusu yeni dünya düzeni, teknoloji ve dijital mecralar olunca işler değişiyor. Örneğin; geleneksel mecralarda çalışan bir pazarlama uzmanının uzun yıllar aynı şirkette bulunması tecrübeye bağlı olarak büyük fayda sağlayabilirken, bir dijital pazarlama uzmanının aynı şirkette uzun yıllar çalışması tam tersi bir etki yaratıyor. Çünkü dijital mecralarda sürekli güncellenme, yenilenme, farklı bakış açılarıyla strateji geliştirme gibi ihtiyaçlar kaçınılmaz oluyor.
Çalışanlar açısından bakıldığında turn-over, kısa sürede birçok farklı yerde deneyim kazanma, zengin bir portfolyo oluşturma, çevre edinme gibi avantajlar sağlıyor. İşverenler açısından bakıldığında ise, hizmet verilen alanda müşterilere daha farklı, daha zengin bir bakış açısıyla, daha kreatif, kendini tekrar etmeyen işler sunma imkanı doğmuş oluyor. Ancak yine de bu sirkülasyonun her iki taraf için de yorucu olduğu bir gerçek.
Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc
Yorumları Göster
Yorumları Gizle