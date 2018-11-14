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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.11.2018 - 08:22, Son Güncelleme:

En çok kazandıran hangisi: PlayStation Now mı Xbox Game Pass mi?

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En çok kazandıran hangisi: PlayStation Now mı Xbox Game Pass mi?

Bir dijital video oyunu pazarı araştırma şirketi olan SuperData tarafından açıklanan rapora göre video oyunu abonelik sistemleri, oldukça iyi bir kazanç kapısı olmayı sürdürüyor. Rakiplerin arasından sıyrılarak zirveye yerleşen PlayStation Now servisini Xbox Game Pass, EA Game Access ve diğerleri takip ediyor.

SuperData'nın raporuna göre abonelik sistemlerine kaydolan oyuncular, abonelik sistemi içerisinde bulunmayan oyunculara göre oyunlara %45 oranında daha fazla harcama yapıyor. Bu bilgi, abonelik servislerinin iyi bir iş çıkaramayacağı düşüncesini çürütmeye yeter nitelikte ancak bu aynı zamanda abonelik servislerinin oyuncuların daha kolay para biriktirmelerini sağlamadığını da ortaya koyuyor. Bunun yanında bu rakamların oyuncu demografiklerini ve gelir dağılımlarını ortaya koyuyor olma ihtimali de mevcut. Zira alım gücü düşük oyunseverlerin bu tür abonelik servislerinden uzak durmak istemesi de anlaşılabilir bir durum.

chip.com.tr'nin haberine göre SuperData ayrıca abonelerin abone olmayanlara göre oyun içi içeriklere iki kat fazla harcama yaptığını belirtiyor. Bunun da abonelik için -servisten servise değişse de yaklaşık- aylık 60 Dolar gibi bir ödemeyi gözden çıkaran kullanıcılar için daha fazla ödeme yapmanın bir sorun olarak görünmediğini ortaya koyar nitelikte.

En çok kazandıran hangisi: PlayStation Now mı Xbox Game Pass mi

Oyuncuların durumu her ne olursa olsun raporun aydınlattığı bir başka soru da neden Sony, Microsoft ve diğer firmaların bu pazara bu kadar yüksek ilgi gösteriyor olduğu idi. Rapora göre Sony'nin çabaları karşılığını buluyor: PlayStation Now, Xbox Game Pass'e göre üç kat daha fazla kazanıyor.

Bu noktada bu rakamların sebeplerinden birinin Dünya'nın dört bir yanındaki PlayStation 4 cihazlarının ezici sayı üstünlüğü olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak yine de alandaki tahminler, PS4 konsol satışlarının Xbox One satışlarını ikiye katladığını öne sürüyor. Bu da aslında aradaki uçurumu tek başına izah edebilecek bir sebep değil.

En çok kazandıran hangisi: PlayStation Now mı Xbox Game Pass mi

SuperData'nın değindiği bir başka nokta ise, oyun pazarına ait üst seviye kişisel bilgisayarların ve son model oyun konsolların satışının artmaya devam edeceği iddiası. Firmaların 2018'de açıkladıkları satış rakamları, bu bilgiyi destekleyici nitelikte.

En çok kazandıran hangisi: PlayStation Now mı Xbox Game Pass mi

"Oyun abonelik servisi pazarı 2018 yılında inanılmaz derecede büyümeye devam ediyor ve oyun yapımcıları devamlı olarak artan gelirden memnun" sözleri ile oyun piyasasının durumunu özetleyen Carter Rogers, SuperData'da baş analiz uzmanı olarak çalışıyor. Carter'a göre dağıtımcılar, kendi abonelik servislerinin cazibesini arttırmak için abonelerine yeni oyunları daha önce verme yoluna dahi gitmiş durumda.

Oyun abonelik servislerinin akıbeti bir süredir belli değildi ancak bu rakamlara bakılırsa, abonelik servisleri şu an için hiçbir yere gitmiyorlar.

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