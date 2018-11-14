En çok kazandıran hangisi: PlayStation Now mı Xbox Game Pass mi?
Bir dijital video oyunu pazarı araştırma şirketi olan SuperData tarafından açıklanan rapora göre video oyunu abonelik sistemleri, oldukça iyi bir kazanç kapısı olmayı sürdürüyor. Rakiplerin arasından sıyrılarak zirveye yerleşen PlayStation Now servisini Xbox Game Pass, EA Game Access ve diğerleri takip ediyor.
SuperData'nın raporuna göre abonelik sistemlerine kaydolan oyuncular, abonelik sistemi içerisinde bulunmayan oyunculara göre oyunlara %45 oranında daha fazla harcama yapıyor. Bu bilgi, abonelik servislerinin iyi bir iş çıkaramayacağı düşüncesini çürütmeye yeter nitelikte ancak bu aynı zamanda abonelik servislerinin oyuncuların daha kolay para biriktirmelerini sağlamadığını da ortaya koyuyor. Bunun yanında bu rakamların oyuncu demografiklerini ve gelir dağılımlarını ortaya koyuyor olma ihtimali de mevcut. Zira alım gücü düşük oyunseverlerin bu tür abonelik servislerinden uzak durmak istemesi de anlaşılabilir bir durum.
chip.com.tr'nin haberine göre SuperData ayrıca abonelerin abone olmayanlara göre oyun içi içeriklere iki kat fazla harcama yaptığını belirtiyor. Bunun da abonelik için -servisten servise değişse de yaklaşık- aylık 60 Dolar gibi bir ödemeyi gözden çıkaran kullanıcılar için daha fazla ödeme yapmanın bir sorun olarak görünmediğini ortaya koyar nitelikte.
Oyuncuların durumu her ne olursa olsun raporun aydınlattığı bir başka soru da neden Sony, Microsoft ve diğer firmaların bu pazara bu kadar yüksek ilgi gösteriyor olduğu idi. Rapora göre Sony'nin çabaları karşılığını buluyor: PlayStation Now, Xbox Game Pass'e göre üç kat daha fazla kazanıyor.
Bu noktada bu rakamların sebeplerinden birinin Dünya'nın dört bir yanındaki PlayStation 4 cihazlarının ezici sayı üstünlüğü olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak yine de alandaki tahminler, PS4 konsol satışlarının Xbox One satışlarını ikiye katladığını öne sürüyor. Bu da aslında aradaki uçurumu tek başına izah edebilecek bir sebep değil.
SuperData'nın değindiği bir başka nokta ise, oyun pazarına ait üst seviye kişisel bilgisayarların ve son model oyun konsolların satışının artmaya devam edeceği iddiası. Firmaların 2018'de açıkladıkları satış rakamları, bu bilgiyi destekleyici nitelikte.
"Oyun abonelik servisi pazarı 2018 yılında inanılmaz derecede büyümeye devam ediyor ve oyun yapımcıları devamlı olarak artan gelirden memnun" sözleri ile oyun piyasasının durumunu özetleyen Carter Rogers, SuperData'da baş analiz uzmanı olarak çalışıyor. Carter'a göre dağıtımcılar, kendi abonelik servislerinin cazibesini arttırmak için abonelerine yeni oyunları daha önce verme yoluna dahi gitmiş durumda.
Oyun abonelik servislerinin akıbeti bir süredir belli değildi ancak bu rakamlara bakılırsa, abonelik servisleri şu an için hiçbir yere gitmiyorlar.
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