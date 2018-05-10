En çok hangisi satıyor: PS4 mü Xbox One mı?
Oyun konsolu savaşları tam gaz sürüyor. Sony'nin PlayStation 4 Pro konsoluna Microsoft da Xbox One X ile cevap vermiş, rekabet iyice kızışmıştı. Peki satışlarda kim önde dersiniz? PS4 mü Xbox One mı?
Dün gece konferansta konuşan EA Games'ın CEO'su Andrew Wilson, 2017 sonunda 103 milyona ulaşan 'Microsoft ve Sony'nin mevcut nesil konsollarının satışından' bahsetti. Bu durum, Sony'nin 2017'nin sonuna kadar 73,6 milyon adet konsol ve Xbox One'ın da 29.4 milyon adet konsol satılmasından kaynaklanıyor.
Sony, Xbox One'a satış rakamlarında fark attığı için oyun yapımcılarının da daha fazla ilgisini çekiyor. Xbox One'ın 30 milyona yakın kullanıcısı olmasına rağmen Sony'nin 3 katından fazla kullanıcısı var. Bu yüzden oyun geliştiricilerinin, genellikle Sony'i tercih etmesi gayet doğal.
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