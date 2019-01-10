En çok hangisi satıyor: iPhone XS mi iPhone XR mı?
Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında dünyaya duyurduğu ve Türkiye dahil pek çok ülkede satışta olan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR, farklı ekran büyüklükleri ve benzer birçok özelliğiyle alıcısını bekliyor. Peki en çok Apple'ın hangi telefon modeli satıyor dersiniz? iPhone XS mi yoksa iPhone XR mı?
Türkiye'de yüksek fiyatlarıyla cepleri fena yakan yeni iPhone modellerinden biri olan iPhone XR, diğerlerine kıyasla daha 'ucuz' denebilecek bir telefon. Türkiye'de satış fiyatı 7399 TL'den başlayan cihazın aksine iPhone XS'in fiyat etiketi 9899 TL. Peki bu cihazlardan hangisi diğerine göre daha çok satıyor?
Apple'ın satış rakamlarına bakıldığında iPhone XR satışlarının net bir şekilde iPhone XS'in önünde olduğu görülüyor. Yani Apple'ın en çok satan yeni iPhone modeli, tek kameralı iPhone XR. Peki diğer iPhone modelleri ne durumda?
iPhone 8 Plus ve iPhone X satışlarında ciddi bir düşüş söz konusu. iPhone 8'e geldiğimizde ise satışların halen yüksek hacimli olduğu dikkat çekiyor.
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