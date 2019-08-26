En çok hangi kulaklık satıyor: AirPods mu Galaxy Buds mı?
Kablosuz kulaklık sektörü gün geçtikçe büyüyor. Apple başta olmak üzere Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi dahil pek çok marka kendi ürünlerini ortaya koyuyor. Peki en çok hangisi satıyor?
Apple, kablosuz kulaklıklarına AirPods 2 modeli ile birlikte kablosuz şarj olabilme imkanı da vermeye başladı. Samsung da geri durmayarak bu özelliği Galaxy Buds'a kattı. Hatta Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi telefonlar ters şarj teknolojisi sayesinde bu kulaklıkları şarj edebiliyor. Son teknolojiden olabildiğince faydalanan kablosuz kulaklıklar, kullanıcıların da kafasını karıştırıyor. Birçok büyük markanın bulunduğu sektörde ipi göğüsleyen isim ise Samsung oldu.
Consumer Reports'un yeni raporunda, kablosuz kulaklık kategorisinde Samsung Galaxy Buds 86 puan alarak, rakiplerini geride bırakmayı başardı. AirPods, sadece 56 puan ile oldukça kötü sayılabilecek 49. sıraya yerleşti. Hem 2019 Galaxy Buds hem de Apple AirPods (2. Nesil) Mart ayında piyasaya sunulmuştu. Ancak Samsung'un ürünü daha ucuz bir fiyata satılıyor.
Galaxy Buds, piyasaya çıkışından sonra, geçtiğimiz aylar içerisinde yazılım güncellemeleri ile daha iyi hale gelmeye devam etti. Dokunma kontrolleri ve Bluetooth bağlantısı iyileştirilirken, akış ve telefon görüşmelerinin kalitesi de arttı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle