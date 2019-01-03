En çok hangi iPhone modeli satıyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEn çok hangi iPhone modeli satıyor?
GeriTeknoloji En çok hangi iPhone modeli satıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.01.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

En çok hangi iPhone modeli satıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En çok hangi iPhone modeli satıyor?

Apple, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde üç yeni iPhone modeliyle kullanıcıların karşısına çıktı. Biri tek kameralı olmasına karşın uzun batarya ömrüyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran iPhone XR, diğerleri ise iPhone X'un devam modelleri olan iPhone XS ve geniş ekranlı sürüm iPhone XS Max. Peki bu modellerden en çok hangisi satıyor dersiniz?

Apple'ın büyük umutlar bağladığı yeni iPhone modelleri, dünya genelinde de yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde de geçtiğimiz haftalarda satışına başlanan yeni modeller için tek şikayet edilen nokta ise yüksek fiyatlar. Bu nedenle garanti kapsamında olmasını dahi göz ardı eden kullanıcılar, yeni iPhone modellerini yurt dışından almaya çalışıyor. Ancak bu noktada da yükselen harç bedelleri ve bandrol vergisi kullanıcının karşısına çıkıyor. Bu nedenle tüketicinin yurt dışından telefon almadan önce fiyat kıyaslaması yapması ve buna göre karar almasında sonsuz fayda görünüyor. 

En çok hangi iPhone modeli satıyor

Türkiye'de de ilgi gören yeni iPhone modellerinden en çok hangisinin sattığına gelince... Bu konuda Apple rakam paylaşmaktan kaçınıyor; yani net bir satış rakamını verebilen kimse yok. Ancak araştırma şirketleri ortalama bir rakam verebiliyor. Bu kapsamda Consumer Intelligence Research Partners tarafından yapılan araştırma, yalnıza ABD pazarıyla sınırlı kalsa da, Apple’ın satış grafiğine ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

İlk 30 günlük bulunabilirlik periyotlarına göre kıyaslandığı zaman Apple iPhone XR, yüzde 32 satış rakamıyla son jenerasyon iPhone modelleri arasında en çok satış rakamına ulaşan model olmayı başarıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çinliler Ay'ın karanlık yüzüne iniyor, bu bir ilk!

En çok hangi iPhone modeli satıyor?

Huawei Y5 Lite tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Hyundaki otomobillerde araba anahtarı yerini parmak izine bıraktı