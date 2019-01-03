En çok hangi iPhone modeli satıyor?
Apple, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde üç yeni iPhone modeliyle kullanıcıların karşısına çıktı. Biri tek kameralı olmasına karşın uzun batarya ömrüyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran iPhone XR, diğerleri ise iPhone X'un devam modelleri olan iPhone XS ve geniş ekranlı sürüm iPhone XS Max. Peki bu modellerden en çok hangisi satıyor dersiniz?
Apple'ın büyük umutlar bağladığı yeni iPhone modelleri, dünya genelinde de yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde de geçtiğimiz haftalarda satışına başlanan yeni modeller için tek şikayet edilen nokta ise yüksek fiyatlar. Bu nedenle garanti kapsamında olmasını dahi göz ardı eden kullanıcılar, yeni iPhone modellerini yurt dışından almaya çalışıyor. Ancak bu noktada da yükselen harç bedelleri ve bandrol vergisi kullanıcının karşısına çıkıyor. Bu nedenle tüketicinin yurt dışından telefon almadan önce fiyat kıyaslaması yapması ve buna göre karar almasında sonsuz fayda görünüyor.
Türkiye'de de ilgi gören yeni iPhone modellerinden en çok hangisinin sattığına gelince... Bu konuda Apple rakam paylaşmaktan kaçınıyor; yani net bir satış rakamını verebilen kimse yok. Ancak araştırma şirketleri ortalama bir rakam verebiliyor. Bu kapsamda Consumer Intelligence Research Partners tarafından yapılan araştırma, yalnıza ABD pazarıyla sınırlı kalsa da, Apple’ın satış grafiğine ilişkin önemli bilgiler sunuyor.
İlk 30 günlük bulunabilirlik periyotlarına göre kıyaslandığı zaman Apple iPhone XR, yüzde 32 satış rakamıyla son jenerasyon iPhone modelleri arasında en çok satış rakamına ulaşan model olmayı başarıyor.
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