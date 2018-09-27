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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
27.09.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

En büyük 10 arasından üçü geriledi

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En büyük 10 arasından üçü geriledi

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kısıtlama ve yasaklama haberlerinin ardından piyasadaki artış yerini dalgalı bir seyre bırakırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte üçü geriledi.

Fransa Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), kripto para birimleri dolandırıcılığı eylemleriyle ilişkilendirilen 21 iş yerini daha kara listeye ekledi. Söz konusu iş yerlerinin ICO (Inıtial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı), kripto para birimleri ticareti ve madenciliğine ilişkin hizmetler sunan internet siteleri olduğu belirtilirken AMF, listenin düzenli bir şekilde güncellendiğini belirtti ve listeye yeni giriş yapan iş yerleri konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.Gelişmelerin etkisiyle 112 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.68’lik bir artışla 6,492 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 52.3’ünü oluşturdu.

Toplam 14,246 adet piyasada işlem gören 2,003 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.45, yüzde 0.22 ve yüzde 0.20 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Cardano ve Monero düşerken, yüzde 19.15 ile en çok Bitcoin Cash arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 33’ü düştü ve yüzde 25.55 ile düşüş eğilimine 65’inci sıradaki HyperCash öncülük etti. Fiyatının yıl sonuna kadar 1 doları aşacağı öngörülerinin ardından Çarşamba günü akşam saatlerinde ikinci sıraya yükselen Ripple ise, değer kaybının ardından yeniden üçüncü sıraya geriledi.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 214 milyar 817 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 854 milyon dolar olarak hesaplandı.

 

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