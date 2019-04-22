EMUI 9.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
Çinli teknoloji üreticisi Huawei, günden güne telefon pazarında daha çok anılan bir marka haline geldi. Honor markası altında da telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkan şirketin EMUI 9.1 arayüzü ise Huawei P30 ve Huawei P30 Pro model telefonda aktif şekilde kullanılabiliyor. Peki yeni arayüz başka hangi Huawei ve Honor telefonlara sunulacak? İşte EMUI 9.1 güncellemesini alacak telefonların listesi...
Huawei, EMUI 9.1 arayüz güncellemesi için düğmeye bastı. Bugün için Huawei'nin amiral telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'da aktif olarak kullanılabilen yeni arayüz diğer cihazlara da geliyor. Peki bu güncellemeden hangi telefonlar yararlanabilecek?
Huawei'den yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X ve Huawei Mate 20 RS Porsche Design modellerinde yeni EMUI güncellemesi test aşamasında bulunuyor ve her an kullanıcılara sunulabilir. Yeni arayüzün geleceği diğer telefonlar ise şöyle:
Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Mate 9, Mate 9 Pro ve Mate 9 Porsche Design, Huawei P20 ve P20 Pro, Huawei P10 ve P10 Plus, Huawei Nova 4, Nova 3, Nova 3i ve Nova 2S, Honor Play ve Play 8A, Honor 10, Huawei Maimang 7, Honor View 10 ve View 10 Lite, Honor Note 10, Honor 9, Honor V9, Honor 8X
Henüz kesinleşmeyen, ama kuvvetle muhtemel EMUI 9.1 güncellemesi alma ihtimali yüksek olan telefonlar ise şöyle:
Huawei Nova 4e ve Nova 3e, Huawei Enjoy 9 Plus, Enjoy 9S ve Enjoy 9e, Huawei Enjoy 8 Plus, Huawei Enjoy Max, Huawei Enjoy 7S, Honor 9 Lite modeli, Honor 8X Max, Honor 20i, Honor 9i, Honor 7X, Huawei MediaPad M5 10.1 – M5 8.0 – M5 8.4, Huawei MediaPad M5 Pro 10.8, Huawei MediaPad 5T 10.1.
Yeni arayüzün telefonlara gelmesiyle birlikte birçok hata gideriliyor, kapsamlı iyileştirmeler cihaza uygulanıyor.
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