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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.08.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

EMUI 9.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar

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EMUI 9.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar

EMUI 9.1 güncellemesi alacak yeni Huawei telefonlar belli oldu. Şirket, EMUI 9.1 güncellemesini bu kez 8 yeni model telefon için kullanıcılara sunacak. İşte güncellemeyi alacak Huawei telefonlar...

Huawei, bu kez daha eski model telefonları için EMUI 9.1 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. 2016 yılına dek piyasaya sürülen bir dizi Huawei telefonu kapsayan güncelleme bakın hangi cihazlara sunacak?

Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei P10
Huawei P10 Plus
nova 2s
Honor V9
Honor 9

Huawei'nin halihazırda EMUI 9.1 güncellemesini sunduğu telefonları ise şöyle: 

Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Nova 3
Honor 10
Honor V10
Honor Play

EMUI 9.1 GÜNCELLEMESİ İLE NE DEĞİŞECEK?

EMUI 9.1, önceki EMUI 9 gibi Android 9 Pie işletim sistemine dayanıyor. Söz konusu güncellemede flash belleğin okuma ve yazma performansını yaklaşık yüzde 20 oranında artıran EROFS dosya sistemi de dahil olmak üzere bazı önemli iyileştirmeler bulunuyor. Yeni güncelleme dosya sıkıştırmayı da daha verimli hale getiriyor. Bu da telefonlarda 2 GB’a kadar yer kazanma potansiyeli kazandırıyor.

Kamyon çeken mini robotlarABD merkezli şirket olan Boston Dynamics'in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.
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