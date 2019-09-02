EMUI 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
EMUI 10 güncellemesi çok yakında kullanıcılara sunulacak. Peki telefonların arayüzünü tamamen değiştirmesi beklenen bu güncellemeyi hangi telefonlar alacak? İşte EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi...
Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin EMUI 10 sürümüyle kutularından çıkması beklenirken, pek çok Huawei telefon da EMUI 10 sürümünü destekleyecek. Yeni EMUI sürümüyle alakalı bazı görüntüler yayınlanmış olsa da, bunların çok büyük değişiklikler sunmadığını söyleyebiliriz. Ancak giriş ekranı, bildirim ekranı ve ikonlarda bazı değişikliklerin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca ayarlarda da bir takım değişiklikler söz konusu. Bununla beraber yeni güncelleme ile daha stabil ve hızlı bir işletim sistemi bekleniyor.
İşte EMUI 10 güncellemesi alacak telefonlar:
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Porsche Design Mate 10
Huawei Porsche Design Mate RS
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Lite / Nova 4e
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart Plus 2019
Huawei P Smart Z
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 4
Huawei Nova 4e
Huawei Y9 Prime 2019
Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y6 2019
Huawei Y9 2019
Huawei Y7 2019
Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y7 Prime 2019
Honor 9X
Honor 9X Pro
Honor 20 Pro
Honor 20
Honor 20i/20 Lite
Honor View 10/Honor V10
Honor View 20/Honor V20
Honor 10
Honor 10 GT
Honor 10 Lite
Honor Play
Honor Note 10
Honor 8X
Honor 8C
Honor Magic 2
Honor 8A
Huawei P20 Lite/Nova 3e
Huawei P Smart + (Nova 3i)
Huawei Nova 3
Huawei Y3 (2018)
Huawei Y5 2018 Prime
Huawei Y5 2018 Lite
Huawei Y6 Prime (2018)
Huawei Y6 (2018)
Huawei Y7 (2018)
Huawei Y7 Prime (2018)
Huawei Y7 Pro (2018)
Honor 8X Max
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