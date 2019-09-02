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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.09.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

EMUI 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

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EMUI 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

EMUI 10 güncellemesi çok yakında kullanıcılara sunulacak. Peki telefonların arayüzünü tamamen değiştirmesi beklenen bu güncellemeyi hangi telefonlar alacak? İşte EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi...

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin EMUI 10 sürümüyle kutularından çıkması beklenirken, pek çok Huawei telefon da EMUI 10 sürümünü destekleyecek. Yeni EMUI sürümüyle alakalı bazı görüntüler yayınlanmış olsa da, bunların çok büyük değişiklikler sunmadığını söyleyebiliriz. Ancak giriş ekranı, bildirim ekranı ve ikonlarda bazı değişikliklerin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca ayarlarda da bir takım değişiklikler söz konusu. Bununla beraber yeni güncelleme ile daha stabil ve hızlı bir işletim sistemi bekleniyor.

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Porsche Design Mate RS

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite / Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart Plus 2019

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y6 2019

Huawei Y9 2019

Huawei Y7 2019

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y7 Prime 2019

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20i/20 Lite

Honor View 10/Honor V10

Honor View 20/Honor V20

Honor 10

Honor 10 GT

Honor 10 Lite

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X

Honor 8C

Honor Magic 2

Honor 8A

Huawei P20 Lite/Nova 3e

Huawei P Smart + (Nova 3i)

Huawei Nova 3

Huawei Y3 (2018)

Huawei Y5 2018 Prime

Huawei Y5 2018 Lite

Huawei Y6 Prime (2018)

Huawei Y6 (2018)

Huawei Y7 (2018)

Huawei Y7 Prime (2018)

Huawei Y7 Pro (2018)

Honor 8X Max

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
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