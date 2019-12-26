Emojiden sonra şimdi de Bmoji ortaya çıktı

Amerika pazarının ardından Avrupa ve Türkiye’de de hızla büyüyen Bmoji kullanıcılarına özel sunduğu el çizimi emojilerle dijital ortamda da kendileri olma fırsatı veriyor. Uygulama kişiye özel çalışılmış bir çizimle başlıyor. Tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, hepsi el yapımı olan eğlenceli, cool ve kişisel Bmojiler tasarlanıyor. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden kendi Bmojilerini indirerek, 80’in üzerinde farklı yüz ifadesi ile dijital iletişimlerini daha renkli, kişisel ve eğlenceli hale getiriyor.

Alanında rakibi olmayan Bmoji’yi özel kılan unsur, güçlü tasarım ekibini akıllı teknoloji ile birleştirerek, eksikliği hissedilen kişisel dokunuşları dijital iletişimde kullanıma sunması.

“Dijital ortamda daha samimi bir iletişim sağlıyoruz”

Bmoji kullanıcılarının kendi kişisel özelliklerini dijital platfomlara yansıtabildiğini ve mesajlaşmalarını daha samimi hale getirdiğini belirten Bmoji App’in kurucusu Emir Bahadır, “Bmoji’nin, algoritmalarını 2 senelik bir süre içinde geliştirdik. 80’in üzerinde yüz ifadesini kişiselleştirebiliyoruz. Bmoji iletişimi kişiselleştirmekten öte, daha samimi bir çizgiye çekerek sağlıklı ve doğru bir iletişim kurulmasına da yardımcı oluyor.”

“Bmoji bireyler için olduğu kadar markalar için de önemli bir iletişim aracı. Günümüzde markalar reklam ve tanıtım bütçelerinin büyük bir kısmını dijital iletişime ayırıyor. Tüm dijital içeriğin büyük bir açlıkla tüketildiği, önümüze güncellemelerin son hızla düştüğü bir dünyada ve ekranı kaydırırken kaçırdığımız birçok detay arasında, bir markanın mesajını ya da imajını öne çıkarmasında iletişim dili çok önemli bir yere sahip. Tam da bu noktada Bmoji markaları da bir nevi kişiselleştirerek çok farklı bir müşteri iletişim yöntemi fırsatı sunuyor.

SMS, iMessage, Whatsapp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya kanallarında kullanılan Bmoji, çok yakında Wechat, Telegram gibi yeni iletişim platformlarında da kullanılabilecek.